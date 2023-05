Impozitarea progresivă, din nou în atenția PSD

Liderul deputaților social-democrați, Alfred Simonis, a declarat că România este ultima țară din Uniunea Europeană care mai are cotă fixă de impozitare. În opinia sa, acele state probabil „au dreptate și nu noi, care avem o cotă unică”

„În primul rând, noi am lansat o temă de dezbatere în coaliție și am propus colegilor din coaliție și Ministerului Finanțelor o analiză cu privire la care e cel mai bun sistem pe care România ar trebui să-l aibă din punct de vedere al impozitelor. Ar fi de menționat faptul că în acest moment, România este ultima țară din UE și una din puținele din lume, comparabil doar cu Rusia, Venezuela și eu știu dacă mai sunt alte țări care au cotă unică fixă, așa cum are România astăzi.

Dacă toate statele dezvoltate din lume și din UE au o cotă progresivă, probabil că acelea au dreptate și nu noi, care avem o cotă unică. Altfel, ar fi trebuit să vedem dacă noi am fost cei mai deștepți și am avut această cotă unică, ar trebui să se vadă în investiții și eu știu pe unde ar mai putea să se vadă, pentru că altfel e absurd să crezi că Marea Britanie, Germania, Franța, SUA, alte țări dezvoltate au greșit atunci când au pus o cotă progresivă și persistă în greșeală, ca să spun așa, pentru că nici nu revin la o cotă unică”, spune Alfred Simonis pentru RFI.

Digitalizarea ANAF nu este scoasă din discuție

El afirmă că introducerea impozitării progresive și reformarea ANAF „nu se exclud una pe alta”.

„Discutăm de digitalizarea ANAF-ului, există notificări la Comisia Europeană cu privire la anumite măsuri și așteptăm acceptul de acolo pentru anumite măsuri pentru o colectare mai bună, însă nu se exclud una pe alta. Repet, avem modelul internațional de succes, care presupune o cotă progresivă. Avem singura țară din UE care mai are cotă unică, deci putem discuta, măcar în acest context, despre o impozitare progresivă.

În paralel cu aceasta, se lucrează sau trebuie să se lucreze la digitalizare, la reforma ANAF, la recuperarea unor sume din economia neagră, la o colectare mai bună a TVA-ului și a altor sume importante, de care bugetul are nevoie, nu se exclud una pe alta, pentru că reformarea ANAF-ului nu poate fi încheiată niciodată. Și în Germania, probabil, se discută despre o colectare mai bună, deși probabil că au cea mai bună din Europa în acest moment.

Ce ar însemna, că până nu finalizăm chestiunea cu colectarea, nu putem vorbi despre un alt sistem de impozitare? Repet, nici în Germania nu-i gata această reformă a digitalizării și a colectărilor mai bune la bugetul de stat”, adaugă Simonis.

Liberalii exclud impozitarea progresivă

Pe de altă parte, PNL exclude orice fel de impozitare progresivă, după cum spunea marți vicepreședintele PNL, Alina Gorghiu.

„Poziția PNL este că exclude orice fel de impozitare progresivă, motiv pentru care suntem în continuare partidul care protejează mediul privat, antreprenorii privați, angajații din sistemul privat și nu considerăm că ei trebuie pedepsiți în vreun fel. În același timp, nu spunem nu reducerii unor cheltuieli în sistem public, care nu sunt justificate, însă această analiză va trebui făcută în Guvern, de către fiecare minister în parte”, spune Alina Gorghiu.