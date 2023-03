Oana Leonte a susținut că nu a a avut nicio relație cu Liviu Dragnea. Chiar dacă s-a spus despre ea ca s-a aflat pe lista de cuceriri a liderului PSD, acesta neagă cu înverșunare. Mai mult chiar, Leonte a lansat un atac dur la adresa politicianului.

După ce s-a despărțit de Irina Tănase, Liviu Dragnea a intrat în atenția presei mai ales din perspectiva relațiilor sentimentale despre care s-a scris că le-ar avea. La acel moment, s-a speculat că acesta ar fi început o relație cu o tânără, secretar general la partidul Alianța Pentru Patrie (APP) – filiala Sector 1.

Oana Leonte respinge orice legătură cu Dragnea

Oana Leonte a ținut să clarifice lucrurile și a făcut o serie de precizări.

“Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om. Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui!”, este declarația pe care Oana Leonte a oferit-o cancan.ro.

Prima reacție a presupusei iubite a politicianului

De altfel, și anul trecut când a fost chestionată pe tema zvonurilor privind o relație cu Liviu Dragnea, aceasta nu a confirmat.

„Ar trebui să răspund la această întrebare?”, a comentat, atunci, presupusa iubită a lui Dragnea.

Ea nu a dorit să infirme informațiile privind o relație cu fostul lider social-democrat. La acel moment, Oana Leonte conducea organizația de tineret a formațiunii politice Alianța pentru Patrie (APP), în care era implicat și Liviu Dragnea.

A jucat în echipa de volei a CSS Buzău

Ea a spus atunci că nu își dorește să vorbească despre subiectul privind o presupusă poveste de iubire.

„Consider că viața personală trebuie să rămână personală. Nu doresc să discut despre asta. (…) Chiar dacă sunt implicată în politică, viața personală mă privește”, a răspuns Oana Leonte întrebărilor adresate atunci de cei de la Fanatik.

Oana Leonte a terminat Colegiul Național „B.P. Hașdeu” din Buzău, apoi a urmat cursurile Facultății de Limbi și Literaturi Străine și a făcut și un master în Sociologie, iar acum este profesoară de franceză. Anterior, aceasta a jucat în echipa de volei a CSS Buzău, dar a fost și model. Mai mult decât atât, tânăra a publicat și un volum de versuri în perioada liceului.