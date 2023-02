Liviu Dragnea și-a pierdut încrederea în DNA

La doar câteva ore distanță după ce Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a fost achitată definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiției (ÎCCJ) în Dosarul Belina, în care este acuzată de abuz în serviciu, Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD), a spus că odată cu decizia judecătorilor „se închide o legendă, care a fost o mare, mare minciună băgată pe gât poporului român”, „asta este poliția politică a lui Iohannis, niciodată nu i-a interesat de viețile oamenilor.”

„În primul rând sunt foarte bucuros că toți, și Sevil, și Adrian Gâdea și toți au scăpat de calvarul ăsta de 6-7 ani. Au fost ani în care DNA-ul și-a bătut joc de viețile lor, e carierele lor, de familiile lor și de toți românii. Asta este poliția politică a lui Iohannis. Niciodată nu i-a interesat de viețile oamenilor, eu eram ținta lor și n-au ținut cont de nimic pentru a mă demoniza în orice fel posibil. Odată cu această decizie se închide o legendă, care a fost o mare, mare minciună băgată pe gât poporului român.

Cine răspunde pentru asta? Răspunde cineva pentru toată situația asta, pentru carierele distruse. Sevil a fost unul dintre oamenii buni pe care i-a a avut România. A fost un ministru foarte bun, un om muncitor, un specialist și o fată tare isteață. Cine plătește? Iohannis, Kovesi, PNL-ul, cine plătește pentru toate astea? Din păcate, starea de atunci este prezentă și acum în România. La o scară mai mică este prezentă și cazurile de poliție politică sunt la ordinea zilei”, a declarat, marți, Livriu Dragnea în cadrul unui interviu acordat pentru știripesurse.ro.

Vă amintim că atunci când a pornit Dosarul Belina, Liviu Dragnea a fost acuzat că Insula Belina a fost luată de firma Tel Drum pentru a-i servi drept oază de relaxare.

„Eu nu mai am încredere în DNA, am văzut prea mult rău, prea multă patimă. Nu mai am încredere efectiv! Toate numirile au fost și vor fi politice la DNA, pentru că trebuie să execute ordine. Am rămas surprins că au fost judecători care n-au ținut cont de nicio presiune și au judecat faptele. Le-am spus asta și unor prieteni, care îmi spuneau că nu mai au niciun fel de încredere în justiția românească și de aceea vor să plece din țară.

Sunt oameni care se simt hăituiți, sunt oameni de afaceri mai mici sau mai mari, vor să trăiască într-o țară în care să nu le fie înregistrate convorbirile. Din ce în ce mai mulți oameni care pleacă spun că o fac pentru că nu vor să trăiască cu temere. Nu vor să stea într-o țară în care o instituție îți intră pe ușă ca să-ți închidă firma ca să facă loc unei multinaționale. Un stat democratic, fără o justiție puternică nu poate exista. Un stat cu justiție controlată politic și cu implicarea serviciilor secrete, care sunt conduse de un maimuțoi ca Iohannis, o țară de felul acesta nu poate funcționa”, a adăugat fostul lider al social-democraților.

Liviu Dragnea consideră că toți guvernanții români sunt niște trădători

În cadrul acelui interviu, Liviu Dragnea a vorbit și despre mărirea adâncimii în Canalul Bâstroe de către Ucraina pentru navigarea cu un pescaj de 7 metri, lucru interzis de acordurile internaţionale și de mediu. Potrivit spuselor sale, problema respectivă este de „o importanță strategică uriașă, nu doar pentru turism, ci pentru toată România”, însă, din păcate, guvernanții români sunt „niște trădători”, care „nu conduc această țară”, ci „creează toate premisele pentru ca această țară să fie furată și mai fură și ei ce mai rămâne”.

„Sunt niște trădători! Nu vreau să mai folosesc cuvinte alese: ei sunt trădători! Nu conduc această țară, sforile lor sunt trase de afară. Creează toate premisele pentru ca această țară să fie furată și mai fură și ei ce mai rămâne.

Problema Bâstroe este de o importanță strategică uriașă, nu doar pentru turism, ci pentru toată România. Probabil că pe ei dacă-i sună Zelenski îl vor pupa în fund, atât de servili sunt. Mai au puțin să-i dea medalie lui Zelenski pentru ceea ce le face românilor care trăiesc în Ucraina. Efectiv sunt niște trădători de țară! Ei nu pot să vorbească decât la comandă. Dacă li se comandă de afară vorbesc, dar niciodată nu vor lua poziție în favoarea României pentru că sforile lor sunt afară.

Poate românii se trezesc sau, mă rog, un număr suficient de români se trezesc cât să salveze țara. Dacă nu se vor trezi, atunci vor avea ceea ce au avut după ce m-au luat pe mine. Mă înjurau că sunt salariile mari și taxele mici, iar apoi au văzut ceea ce au votat și ceea ce au acum”, a avertizat Liviu Dragnea.