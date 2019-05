Invitat la Adevărul Live, Liviu Dragnea susține că va anunța duminică seara, după alegeri, dacă își asumă o candidatură la alegerile prezidențiale sau dacă, din contră, PSD va merge pe varianta sprijinirii lui Călin Popescu Tăriceanu.

Mai mult decât atât, Liviu Dragnea susține că, dacă ar fi fost întrebat în urmă cu un an, ar fi spus că nu mai merită să te bați pentru funcția de președinte, însă astăzi este de o altă părere.

„Dacă mă întreba acum un an cineva, spuneam că nu. Starea indusă în naţiune de către Iohannis îmi creeză convingerea că bătălia pentru funcţia prezidenţială e foarte importantă. Eu nu sunt Cassandra. Încă 5 ani de zile, de tot ce s-a făcut bun se va alege praful. Trebuie făcute toate eforturile ca Iohannis să plece de la Cotroceni. Această funcţie devine importantă. PSD se va pronunţa duminică seara,” susține Liviu Dragnea.

Președintele PSD a vorbit și despre lupta cu statul pararel, oferind detalii despre cum au apărut problemele sale din justiție.

„În 2016, PSD începuse să crească. Cu totul întâmplător am fost condamnat în Dosarul referendumului, complet nevinovat. De ce? Pentru că am spus oamenilor să vină la vot. A venit toamna, am fost trimis în judecată pentru acest dosar. În toamna anului trecut, am avut un miting foarte mare, am fost condamnat. Acum, în preajma alegerilor, iar începe să se creeze tensiune,” conchide Liviu Dragnea.

