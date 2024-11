Marți, Curtea de Apel București a decis să retrimită dosarul fraților Andrew și Tristan Tate la procurorii DIICOT pentru a remedia neregulile care au fost identificate în rechizitoriu. Frații Tate sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, iar decizia instanței vine după ce instanța a considerat că anumite probe din dosar sunt ilegale sau neconforme. În urma acestei hotărâri, procurorii au la dispoziție 5 zile pentru a decide dacă vor retrage acuzațiile sau vor reface rechizitoriul în cazul frații Tate.

Curtea de Apel București a admis contestațiile fraților Tate, dar și ale celor două femei implicate în dosar, Georgiana-Manuela Naghel și Alexandra-Luana Radu.

Instanța a constatat că anumite probe, inclusiv declarațiile femeilor presupus victime, dar și ale fraților Tate, sunt inadmisibile și nu pot fi folosite în proces.

De asemenea, instanța a observat inconsecvențe în rechizitoriu, cum ar fi descrierea necorespunzătoare a faptelor și lipsa de detalii privind sechestrarea bunurilor. În plus, procurorii nu au explicat corect acuzațiile aduse lui Andrew Tate în cazul uneia dintre presupusele victime.

Astfel, Curtea de Apel a ordonat retrimiterea dosarului la DIICOT, pentru a corecta aceste greșeli.

După decizia instanței, Andrew Tate a reacționat pe rețelele sociale, susținând că întregul dosar împotriva lui și al fratelui său este o fabricare a unor acuzații false.

Tate a adăugat că acum, dosarul se întoarce la DIICOT și va trebui corectat, punând întrebarea retorică: „Cum poți repara un dosar dacă totul din el este o minciună?!”

TATESFREE

Everything the enemies printed on MSM were lies.

The prosecution knew they were lies.

We knew they were lies.

We were meant to die before we got here.

They tried to break us.

They wanted us destroyed, they wanted us afraid, but we fought back.

It was a game of… pic.twitter.com/7SRQpbxyBd

— Andrew Tate (@Cobratate) November 19, 2024