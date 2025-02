Marcel Ciolacu a fost întrebat miercuri pe tema celor doi cetățeni cu dublă cetățenie, americană și britanică, investigați în România pentru diverse infracțiuni.

Întrebat despre plecarea fraților Tate, premierul a subliniat că deciziile în acest caz aparțin procurorilor.

De asemenea, şeful Guvernului a respins orice presupuse presiuni din partea Statelor Unite asupra anchetei.

Totodată, el a reiterat faptul că, dacă frații Tate nu se întorc la termen pentru a respecta controlul judiciar, autoritățile române vor lua măsuri stricte, inclusiv plasarea acestora pe lista urmăriților internaționali.

Nu s-au făcut presiuni din partea SUA. În contactele mele cu SUA nu s-au făcut presiuni. Am văzut că în martie trebuie să se întoarcă la controlul judiciar. Dacă nu se întorc sunt dați în urmărire internațională”, spune Marcel Ciolacu.

„Întrebați procurorul. Nu com eu deciziile.

Într-o procedură desfășurată sub supravegherea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, instanța a decis menținerea măsurii preventive de control judiciar pentru doi inculpați cu dublă cetățenie, americană și britanică.

Aceștia sunt implicați în dosare penale în care sunt cercetați pentru diverse fapte grave. Solicitarea de revocare a acestei măsuri a fost respinsă, iar controlul judiciar a rămas în vigoare.

Conform unui comunicat al DIICOT, s-a aprobat, însă, modificarea uneia dintre obligațiile impuse inculpaților, și anume interdicția de a părăsi România.

Celelalte măsuri preventive, inclusiv obligația de a se prezenta la autoritățile judiciare atunci când sunt solicitați, au rămas neschimbate. Instituția a avertizat că orice încălcare a acestor obligații poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu o măsură privativă de libertate.

”Cu privire la doi inculpaţi, persoane cu dublă cetăţenie, americană şi britanică, aflaţi sub măsura controlului judiciar în cadrul dosarelor penale în care sunt cercetaţi de către procurorii DIICOT – Structura Centrală, facem următoarea precizare: cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar a fost respinsă, aceasta fiind menţinută în ambele dosare în care se efectuează urmărirea penală”, transmite DIICOT.

În contextul procesului penal, DIICOT a subliniat că toți inculpații beneficiază de drepturile procesuale garantate de lege și se bucură de prezumția de nevinovăție până la finalizarea procedurii legale.

Surse neoficiale au dezvăluit, de asemenea, că frații Tate au părăsit România în dimineața zilei de joi, îmbarcându-se într-un zbor privat cu destinația Florida.

Autoritățile române s-au confruntat cu presiuni din partea oficialilor americani legate de statutul influentului Andrew Tate, un susținător al președintelui Donald Trump, care se află sub acuzații penale în România.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, discuțiile au început săptămâna trecută, când guvernul român a fost contactat telefonic de reprezentanți ai administrației Trump, iar subiectul a fost adus în discuție și de Richard Grenell, fost ambasador american la Berlin, la Conferința de Securitate de la München.

Ministrul român de Externe, Emil Hurezeanu, a abordat acest subiect într-un interviu recent, explicând că nu a existat nicio presiune directă asupra guvernului român privind cazul fraților Tate.

Hurezeanu a relatat o întâlnire informală cu Grenell, în care acesta din urmă și-a exprimat interesul pentru soarta fraților Tate, însă fără a solicita o intervenție concretă. În timpul întâlnirii, Grenell a menționat că, deși nu are planuri de a vizita curând România, este preocupat de evoluțiile legale legate de Tate.

Ministrul român a subliniat că discuția a fost scurtă și fără intenții politice clare, adăugând că aceasta a fost doar o conversație ad-hoc, fără implicații directe asupra relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite. De asemenea, Hurezeanu a menționat că, ulterior, a văzut postarea lui Grenell pe platforma X, care a stârnit o oarecare atenție publică asupra acestui subiect.

”Uitaţi cum e. A fost o discuţie ad hoc, cum majoritatea discuţiilor şi întâlnirilor care fac sens până la urmă, interesante, utile. În sălile mari de conferinţe sunt doar conferinţele (…) O întâlnire de acest gen am avut cu domnul Grenell. Ambasadorul Grenell a fost ambasador la Berlin de 2-3 ani.

Ne-am întâlnit în câteva împrejurări oficiale şi mai puţin oficiale (…) Am vorbit – cum e în România, cum e în Statele Unite (…) Discuţia a fost rapidă, patru minute cel mult. Am coborât împreună cu liftul, în holul hotelului, am mai stat puţin de vorbă.

L-am întrebat, pentru că bănuiam că are intenţii să viziteze şi România, dacă îl aşteptăm în curând la Bucureşti. Şi mi-a spus, nu, deocamdată nu vin la Bucureşti, însă mă interesează soarta fraţilor Tate. Şi aici s-a terminat. Aici s-a terminat”, a declarat Emil Hurezeanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.