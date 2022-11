Donald Trump vrea să blocheze Congresul din a pune mâna pe declarațiile sale fiscale. A solicitat ajutorul Curții Supreme

Fostul președinte Donald Trump a cerut luni Curții Supreme să blocheze dezvăluirea declarațiilor sale de venituri federale către o comisie a Congresului. Fără intervenția instanței, Comisia pentru Căi și Mijloace din Camera Reprezentanților este pe cale să obțină șase ani de declarații fiscale pentru Trump și companiile pe care le deține.

Echipa de avocați a lui Trump le-a spus judecătorilor că permiterea comisiei de a obține aceste înregistrări ar submina separarea puterilor și ar încălca o hotărâre a Curții Supreme într-un caz anterior care implică o altă încercare a Congresului de a obține înregistrările fiscale ale lui Trump.

Bătălia a început în 2019, când comisia Ways and Means, condusă de democrați, a cerut IRS declarațiile fiscale asociate cu Trump și afacerile sale. O lege federală permite comitetului să obțină „orice declarație sau informații despre declarații” de la IRS, inclusiv declarațiile fiscale ale contribuabililor individuali.

Când Departamentul Trezoreriei sub administrația Trump a refuzat să predea declarațiile, comisia a dat în judecată. Înainte ca judecătorul districtual american Trevor McFadden să se pronunțe asupra cererii comitetului, președintele Joe Biden a fost ales și a preluat mandatul în ianuarie 2021.

Comisia a reînnoit cererea

Acest lucru a determinat comisia să își reînnoiască cererea, de data aceasta cu mai multe informații despre motivul pentru care dorea declarațiile – în special, ca parte a examinării legislației privind modul în care legile fiscale federale se aplică unui președinte în exercițiu. De data aceasta, Departamentul Trezoreriei a declarat că va preda documentele, ceea ce a determinat comitetul să ceară respingerea acțiunii în justiție.

Trump, care a intervenit în proces, și-a depus apoi propriile pretenții, încercând să blocheze dezvăluirea declarațiilor sale fiscale către comisie. McFadden, o persoană numită de Trump, a decis împotriva fostului președinte american, iar Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia a confirmat această decizie. Într-o opinie emisă de un grup de trei judecători, din care au făcut parte și doi republicani, instanța a hotărât în luna august că, pentru cererea sa, comisia a declarat un scop legislativ valabil și că are dreptul de a obține documentele. Comisia a respins argumentul lui Trump potrivit căruia adevăratul motiv al comisiei a fost acela de a expune finanțele fostului președinte american și de a aduna dovezi care să fie folosite împotriva acestuia într-un caz penal.

„Simplul fapt că membrii individuali ai Congresului pot avea motive politice și legislative nu are nicio importanță”, a scris judecătorul David Sentelle în numele comisiei.

Donald Trump a fost nevoit să se adreseze Curții Supreme

Săptămâna trecută, întregul circuit D.C. a refuzat să reexamineze cazul, determinându-l pe Trump să se adreseze Curții Supreme. În cererea sa de urgență, el a susținut că obiectivele legislative declarate de comisie sunt doar un pretext. Comentariile unor democrați de top, cum ar fi președintele comisiei, Richard Neal, democrat din Massachusetts, „indică un scop cu totul diferit: expunerea informațiilor fiscale ale președintelui Trump în fața publicului de dragul expunerii”, a scris echipa juridică a lui Trump.

Permițând comitetului să obțină informațiile ar încălca decizia Curții Supreme din 2020 în cazul Trump vs. Mazars, un caz care implică cereri separate ale comitetelor din Congres care doreau să obțină dosarele financiare ale lui Trump. În cazul Mazars, instanța a susținut că astfel de cereri trebuie să fie susținute de un scop legislativ valabil și a trimis litigiul înapoi la instanțele inferioare. Fosta firmă de contabilitate a lui Trump a început recent să predea Congresului o parte din documentele în cauză în acel litigiu, scrie Howe on the Court.