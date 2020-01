De asemenea, în ceea ce privește noile amenințări transmise către Iran, președintele SUA consideră că această notificare „nu este necesară, dar este totuşi făcută!”.

„Aceste postări media vor servi drept notificare către Congresul Statelor Unite; în cazul în care Iranul va lovi orice persoană sau ţintă aparţinând Statelor Unite, SUA vor răspunde rapid şi complet, poate într-o manieră disproporţionată. O astfel de notificare nu este necesară, dar este totuşi făcută!” scrie Donald Trump în postarea sa de pe twitter.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ianuarie 2020