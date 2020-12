Alexander ‘Sasha’ Kagansky, un biolog rus în vârstă de 45 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la o fereastră de la etajul 14 al unei clădiri. Acesta era cunoscut pentru munca sa în combaterea cancerului și avea legături strânse cu Universitatea din Edinburgh, care lucra la un vaccin anti-Covid-19. Daily Mail precizează că bărbatul avea urme de înjunghiere pe corp.

Autoritățile din Rusia precizează că s-a deschis o anchetă și deja a fost reținut un suspect în vârstă de 45 de ani. Acesta este un prieten al doctorului Alexander ‘Sasha’ Kagansky și a spus poliției că biologul se afla într-o stare de instabilitate mentală înainte de moartea sa și s-a rănit cu un cuțit.

În plus, suspectul ami spune că medicul a sărit de la balcon când a încercat să-i ia arma. Poliția a anunțat că cercetările continuă având în vedere că autoritățile sunt de părere că a existat o luptă înainte ca medicul să moară.

Daily Mail amintește că acesta nu este singurul caz de acest fel, precizând că mai multe persoane au murit în urma unor accidente similare. Sursa anterior menționată precizează că cinci dintre victime au fost tratate pentru coronavirus.

În plus, un fost medic care s-a plâns de lipsa echipamentelor de protecție a avut parte de aceeași soartă.

Situația medicului rus a mai fost întâlnită la un alt medic care, din fericire, după ce a căzut de la fereastra spitalului a supraviețuit și a rămas în spital.

