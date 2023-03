Robert Blake, un actor care a interpretat mai mult personaje dureroase, precum detectivul de televiziune Tony Baretta și a cărei carieră a fost eclipsată de procesul și achitarea sa în cazul uciderii soției sale în 2001, a murit joi la locuința sa din Los Angeles. El avea 89 de ani.

Cauza a fost o boală cardiacă de lungă durată, a declarat o nepoată, Noreen Austin.

Blake a început să performeze la vârsta de 2 ani, când tatăl său îi ducea pe el, pe fratele și pe sora sa în parcurile din New Jersey pentru a dansa pe bani. Până la vârsta de 5 ani, era un actor obișnuit în comediile din filmele „Our Gang”.

A continuat să joace în zeci de filme și în sute de emisiuni de televiziune, făcându-și, în același timp, vizite regulate la talk-show-uri nocturne, unde se delecta cu opinii neortodoxe flagrante și își ironiza cu sălbăticie propria carieră.

De asemenea, și-a câștigat o reputație de copil teribil de la Hollywood. I-a insultat pe producători, a lovit un regizor, s-a certat cu alți actori, a abuzat de alcool și droguri și, uneori, a stat ani de zile fără să lucreze.

A devenit cu adevărat faimos la finalul anilor 1970

Cu toate acestea, el a devenit o vedetă de televiziune la sfârșitul anilor 1970, în rolul lui Baretta, un detectiv care locuia într-un hotel dărăpănat, avea un cacadu de companie pe nume Fred și se deghiza – chelner, bețiv, om de serviciu, frizer – pentru a-i urmări pe băieții răi. Fraza lui de agățat, „You can take dat to da bank”, a devenit foarte cunoscută.

Unul dintre cele mai aclamate roluri ale lui Blake a fost cel al criminalului în masă Perry Smith din „Cu sânge rece”, adaptarea cinematografică din 1967 a cărții lui Truman Capote, o crimă adevărată. Într-un interviu pentru Playboy din 1977, Blake a explicat că a căutat acest rol pentru a explora o întrebare care îl frământa.

„Toată lumea știe ce este un criminal la o milionime de secundă după ce apasă pe trăgaci”, a spus el. „Dar ce este el cu o milionime de secundă înainte de a apăsa pe trăgaci?”.

Un juriu – și un public american fascinat – s-a întrebat dacă ar putea răspunde la această întrebare în timpul procesului său, de la sfârșitul anului 2004 până în martie 2005, în cazul morții prin împușcare a soției sale, Bonny Lee Bakley.

Detaliile cazului ar fi putut fi desprinse dintr-un roman de benzi desenate

Martorii l-au descris pe Blake ca fiind un tip care căuta femei în cluburile de jazz, apoi le curta pe bancheta din spate a camionului său. Doamna Bakley ar fi fost o infractoare măruntă care vindea prin poștă fotografii nud cu ea însăși unor bărbați singuri. Ea avea nouă foști soți și o duzină de pseudonime și era în perioada de probă pentru fraudă, potrivit mărturiilor din instanță.

Filmul său de debut a fost „In Cold Blood”, care a primit recenzii excelente, la fel ca și el.

Dar următoarele sale filme au avut probleme la box office, iar după ce a filmat „Busting” (1974), o dramă polițistă în care a jucat alături de Elliott Gould, s-a gândit să se sinucidă, a declarat pentru Playboy, și s-a internat într-un spital pentru tratament psihiatric.

Blake a revenit la televiziune în ianuarie 1975 pentru a prelua rolul principal în serialul polițist ABC „Baretta”, o versiune refăcută a serialului „Toma”, care îl avusese ca protagonist pe Tony Musante.

Când Musante a demisionat după sezonul 1973-74, emisiunea a fost scoasă din emisie, dar ABC a decis să o reactiveze ca înlocuitor la jumătatea sezonului și l-a rugat pe Blake să fie vedeta. Acesta a acceptat, chiar dacă a precizat în interviuri că se considera mai presus de serialele de televiziune. A continuat să facă multe sugestii pentru a modela emisiunea redenumită după bunul său plac, scrie The New York Times.