Lumea filmului îl plânge pe Al Strobel, pe numele său complet Albert Michael Strobel. Actorul american a încetat din viaţă la 83 de ani.

Al Strobel, cunoscut mai ales pentru rolul lui Phillip Gerard, personajul cu un singur braț din „Twin Peaks”, a murit în urmă cu câteva zile în Eugene, statul american Oregon.

Sabrina Sutherland, producător al celebrului serial și colaboratoare frecventă a lui regizorului David Lynch, a oferit o declarație în numele familiei actorului: „Prin întunericul viitorului trecut și multă tristețe ne luăm rămas bun de la Al Strobel. Este o ființă umană de neînlocuit și va fi întotdeauna o parte importantă a familiei noastre Twin Peaks.”

Al Strobel, care și-a pierdut brațul stâng într-un accident de mașină la vârsta de 17 ani, a jucat unul dintre personajele din „Twin Peaks”, apărând pentru prima dată în episodul pilot al serialului, în 1989, transmite Variety.

El îl interpreta pe Phillip Gerard, un bărbat care și-a îndepărtat unul dintre brațe pentru a împiedica o ființă sinistră să îi posede corpul.

Actorul american a apărut de-a lungul a 10 episoade din cele două sezoane originale ale „Twin Peaks”. El a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale serialului, interpretând un poem obsedant, intonând cuvintele „Fire walk with me”.

Al Strobel a mai putut fi văzut şi în filme precum „Megaville” (1990), „Ricochet River” (2001) sau filmul de televiziune „Child of Darkness, Child of Light” (1991).

Imediat după aflarea veştii triste, au venit şi mesajele din partea foştilor săi colaboratori sau colegi de platou.

„Oh, nu… Dragă Al… ca și aceia dintre voi care ați avut norocul să-l cunoașteți de-a lungul anilor, ce gentleman cald și minunat a fost…”, a scris pe Twitter Mark Frost, co-creator al serialului „Twin Peaks”.

