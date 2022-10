Doliu uriaș în presa din România! Un cunoscut jurnalist sportiv a fost găsit fără suflare

Este doliu în România, după ce jurnalistul sportiv Alexandru Tămășescu s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani. Bărbatul a fost găsit fără suflare în casă, iar apropiații sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat.

Ei spun că nu știu cum a fost posibil un astfel de eveniment tragic, adăugând că ei nu știu ca regretatul jurnalist să fi avut probleme de sănătate.

Cauza decesului este necunoscută momentan. Cu o săptămână în urmă, Alexandru Tămășescu participase la o cursă de raliuri, iar prietenii au spus că avea o energie molipsitoare, mereu cu zâmbetul pe buze și chipul luminos.

Acesta a fost pilot de raliu și comentator sportiv, el lucrând la mai multe publicații sportive. De asemenea, el a avut și o emisiune de succes.

Chiar dacă era divorțat, avea o relație specială cu fiica lui, care îi călca pe urme. Aceasta mergea la diverse evenimente sportive cu tatăl ei și chiar era și un mic reporter.

Titi Aur a avut un mesaj de condoleanțe

Cunoscutul pilot de raliuri, Titi Aur, a declarat pentru România TV că se cunoștea cu el de foarte mult timp și că acesta a ajuns să îi fie prieten de-a lungul anilor.

„Din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, am auzit în această dimineață, mi-au spus colegii mei de la academie, de la concursurile de conducere defensivă. Și asta pentru că era unul dintre colegii noștri, unul din trainerii noștri. Eu mă cunosc cu el de foarte mult timp. Am făcut cu el emisiuni, am participat la emisiuni pe care le făcea el. Ne filma de fiecare dată la raliu și făcea reportaje pentru diferite televiziuni. Era prietenul nostru, era din anturajul nostru, iar pentru mine, în afară de prietenie, a fost unul din trainerii noștri foarte buni.

Avea cuvintele la el, era printre cei mai buni, cei mai expresivi, dintre trainerii care transmiteau cel mai bine informația. Am primit un mesaj de la unul dintre colegii noștri, în primă fază am crezut că e o glumă proastă. Alexandru era aventurier, îi plăcea să meargă în excursii, cu rulota, să plece pe malul mării, era un tip rebel, dar un rebel decent, nu exagera. Îmi pare foarte rău, nu știu ce s-a întâmplat, nu am mai multe informații”, a declarat Titi Aur.