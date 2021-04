Este doliu la Hollywood. Văduva legendarului Kirk Douglas s-a stins la vârsta de 102 ani. Actorul plecase şi el în lumea celor drepţi la 103 ani.

Tragedie în lumea filmului

Anne Douglas, văduva actorului Kirk Douglas şi producătoare cunoscută pentru munca sa în scop caritabil, a murit la vârsta de 102 ani.

Familia Douglas a anunţat că ea a murit joi după-amiază, în casa sa din Beverly Hills. Decesul ei a venit la un an de la moartea lui Kirk Douglas (februarie 2020). Cei doi au fost căsătoriţi timp de 66 de ani.

„Anne a fost mai mult decât o mamă vitregă, şi niciodată «vicleană»”, a spus actorul Michael Douglas într-un comunicat. „A scos la iveală ce era mai bun în noi toţi, mai ales în tatăl nostru.

Tata nu ar fi avut cariera pe care a avut-o fără sprijinul şi parteneriatul cu Anne. Catherine şi cu mine şi copiii am adorat-o. Va fi mereu în inimile noastre”.

Născută în Hanovra (Germania), în eforturile de a scăpa din ţara ocupată de nazişti, Anne a ajuns în Franţa. Vorbea fluent germană, engleză, franceză şi italiană şi, astfel, a putut lucra cu un distribuitor francez de film, începând o carieră în industria cinematografiei.

Ea l-a cunoscut pe Kirk Douglas în 1953, când el se afla în Paris pentru a filma „Act of Love” şi i-a propus să îi fie publicist. Un an mai târziu, cuplul s-a căsătorit în Las Vegas.

Între proiectele sale filantropice se numără Los Angeles County Music Center, The Mark Forum şi Center Theater Group. A fost co-fondator al Cedars-Sinai Research for Women’s Cancers şi a deschis Anne Douglas Center for Women la Los Angeles Mission.

Kirk Douglas spunea: „Anne este altruistă, plină de compasiune şi loială la extrem. Are şi un simţ al umorului viclean şi mă poate face să râd în engleză, franceză şi germană”, anunţă news.ro.