Anunțul morții lui nea Bebe a fost o lovitură cruntă pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Andi Moisescu a fost printre cei care au transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat că tragicul eveniment le-a frânt inimile.

Andi Moisescu este sfâșiat de durere

„NeaBebe, ne-ai frânt inimile. Dumnezeu să te odihnească. O să ne lipsești mult”, a scris Andi Moisescu pe pagina sa de socializare.

Amintim că Terasa Baraka este un loc pe care Andi Moisescu îl frecventa foarte des, deoarece îi făcea o deosebită plăcere să stea la povești cu Nea Bebe.

Reacțiile nu au întârziat să apară

În urma postării, un urmăritor al prezentatorului a transmis condoleanțe și a întrebat despre cine este vorba.

„Sufletul skate parcului din Herăstrău”, a răspuns Andi Moisescu.

„Vă mulțumim și apreciem stima și afecțiunea pe care i-o purtați. Ne bucuram că va rămâne în amintirile celor care l-au cunoscut ca un prieten de nădejde, un om care a iubit oamenii și s-a dăruit cu bucurie oamenilor.

Sunt puţini oameni care au această forţă extraordinară de a genera bunătate, de a crea bine, de a trăi durerile celor dragi. Știm că, oriunde este dragul nostru, se odihnește în sânul Domnului”, a scris un alt urmăritor al prezentatorului.

„Dumnezeu să îl ierte!”; „Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”; „Dumnezeu să-l ierte!”, au scris alte persoane.

Andi Moisescu a vorbit recent despre începuturile sale în televiziune

Îndrăgitul realizator și prezentator TV a explicat anterior în emisiunea Dive Deep că a trecut prin momente dificile la începutul carierei sale.

„Cred că ține de antrenament în cele din urmă, pentru că în viață n-are cum să nu-ți fie greu. Adică este evident lucrul ăsta, și-n meseria noastră neașteptat e o chestiune care e la ordinea zilei, adică oricât de tare te-ai pregătit, întotdeauna ceva te surprinde, deci greu e exclus din ecuație. La început cred că se vedea foarte tare că mi-e foarte greu. Mi-aduc aminte, în primele mele zile de început în Pro TV, vorbesc de zilele în care a început să se și vadă, pentru că greu mi-a fost și când doar mă auzeam, când am început la radio.

Foarte greu mi-a fost și când am început să fac orice pe lumea asta, respectiv, nu știu, habar n-am, să vând ziare, de exemplu. Și atuncea mi-a fost greu. Greu mi-a fost și când am intrat în clasa întâi și când am apărut prima oară pe o scenă, la o serbare, la sfârșitul clasei întâi, când am fost eu singur, cu o chitară în mână. Întotdeauna e greu. În primele dăți se vedea că mi-e greu”, a explicat Andi Moisescu în emisiunea Dive Deep.