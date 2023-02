Barbara Bosson, actrița nominalizată la premiile Emmy, care a jucat în serialul polițist din anii ’80 al postului NBC „Hill Street Blues”, a murit sâmbătă, la vârsta de 83 de ani.

Anunțul tragic a fost făcut de fiul actriței

Fiul lui Bosson, Jesse Bochco, i-a anunțat moartea într-o postare pe care a distribuit-o luni pe Instagram.

„Mai mult spirit și mai multă energie decât poți să dai cu un băț”, a scris regizorul și producătorul de televiziune în vârstă de 47 de ani în legenda unei fotografii retrospective în care Bosson era văzut ținându-l în brațe când era un copil mic.

El a continuat: „Când te-a iubit, ai simțit-o fără îndoială. Dacă nu o făcea, era foarte posibil să fi știut și asta. Pentru totdeauna în inimile noastre. Te iubesc, mamă. Barbara ‘Babs’ Bosson Bochco 1939-2023.”



Barbara Bosson a avut doi copii, pe Jesse și pe fiica Melissa, cu fostul ei soț, scenaristul și producătorul de televiziune Steven Bochco, câștigător al premiului Emmy, cu care a fost căsătorită din 1970 până în 1997. Bochco a murit la vârsta de 74 de ani în aprilie 2018, după o lungă luptă cu cancerul.

A fost starul unui serial de succes

Actrița a interpretat-o pe Fay Furillo, fosta soție a căpitanului de poliție Frank Furillo (Daniel J. Travanti) în serialul „Hill Street Blues”, timp de șase sezoane, în perioada 1981-1987. Ea a obținut cinci nominalizări consecutive la premiile Emmy pentru interpretarea sa în serialul creat de soțul ei de atunci, Bochco, și de Michael Kozoll.

După plecarea sa din „Hill Street Blues”, Barbara Bosson a continuat să interpreteze rolul procurorului adjunct Miriam Grasso în drama juridică „Murder One”, care a fost creată de Bochco, Charles H. Eglee și Channing Gibson.

Actrița a jucat în serial timp de doi ani, din 1995 până în 1997, obținând a șasea nominalizare la Emmy în 1996.

Bosson a apărut și în serialele de televiziune create de Bochco „L.A. Law” și „Cop Rock”. Alte credite de televiziune includ roluri în „Hooperman”, „Richie Brockelman, Private Eye”, „McMillan & Wife”, „Murder, She Wrote”, „NYPD Blue”, „Mannix”, „Crazy Like A Fox”, „Star Trek: Deep Space Nine” și „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

Născută în Charleroi, Pennsylvania, la 1 noiembrie 1939, Bosson a studiat arta dramatică la Universitatea Carnegie Mellon și a debutat ca actriță în filmul thriller neo-noir „Bullit” din 1968. A jucat rolul lui Jane Rogan în filmul de operă spațială „The Last Starfighter” din 1984.

De asemenea, a apărut în filmele „Mame”, „The Education of Allison Tate” și „Little Sweetheart”.