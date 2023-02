Actrița americană Stella Stevens a încetat din viață. Presa din SUA a anunțat moartea actriței celebre în anii ‘60, cunoscută pentru filme precum „Girls! Girls! Girls!”, „The Nutty Professor” și „The Poseidon Adventure”. Fosta coprotagonistă a lui Elvis Presley avea 84 de ani.

Actrița Stella Stevens suferea de mai multă vreme de Alzheimer

Este doliu fără margini la Hollywood! Actrița Stella Stevens a decedat la vârsta de 84 de ani. Decesul s-a produs vineri, 17 februarie, în Los Angeles, potrivit anunțului făcut de reprezentanții actriței.

De asemenea, fiul celebrei actrițe a dezvăluit că mama lui suferea de Alzheimer în stadiul șapte și era internată într-un ospiciu de mai mult timp.

„Am fost informat în această dimineață. Stella era într-un ospiciu de ceva timp cu Alzheimer în stadiul șapte.

Alzheimerul este o booală subtilă care a afectat-o nu doar pe mama mea, ci și pe bunica mea și o mătușă. Sper că munca mamei mele va rămâne în amintire pentru colaborările cu unii dintre cei mai mari oameni din industria de divertisment.”, a transmis fiul actriței, Andrew Stevens, pentru publicația Fox News.

Celebra sctriță a debutat cu filmul „Say One for Me” în anul 1959

Stevens s-a născut în anul 1938, sub numele Estelle Caro Eggleston în Yazoo City, în Mississippi. Ea s-a căsătorit la vârsta de 16 ani și a dat naștere primului și singurului ei copil în 1995, când avea 17 ani. Doi ani mai târziu, actrița a divorțat.

Stella Stevens a debutat cu filmul „Say One for Me” în anul 1959, dar a considerat că „Li’l Abner”, care a apărut în același an, a fost cel care a lansat-o. La scurt timp, cariera ei artistică a atins cel mai înalt nivel, fiind transformată într-un sex-simbol de de către Paramount.

De asemenea, Stevens a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun nou star. Respectiv, în luna ianuarie 1960 a devenit un iepuraș Playboy. În 1962, Stevens a ajuns să protagonizeze „Girls! Girls! Girls!” alături de legendarul Elvis Presley. Multe alte filme de succes au urmat în carera ei, printre care și proiecte mari de televiziune.

Partenerul ei de aproape 40 de ani, chitaristul Bob Kulick, a decedat în anul 2020. Actrița a lăsat în urma ei un fiu și trei nepoți.