Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, vineri, 17 februarie, că SUA sunt „profund îngrijorate” de eforturile Rusiei de a destabiliza Guvernul Republicii Moldova, relatează postul american de televiziune CNN.

SUA sunt profund îngrijorate

„Suntem profund îngrijoraţi de unele comploturi pe care le-am văzut venind din partea Rusiei pentru a încerca să destabilizeze Guvernul.”, a declarat Antony Blinken la o întâlnire cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

„Suntem ferm alături de Republica Moldova în sprijinul securităţii sale, al independenţei sale, integrităţii sale teritoriale, eforturilor foarte importante de reformă pe care le fac preşedintele şi guvernul.”, a precizat şeful diplomaţiei americane.

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a spus că anul 2022 a fost „un an incredibil de dificil pentru Moldova” şi a mulţumit SUA pentru sprijinul acordat cu scopul de a face faţă nenumăratelor provocări, inclusiv în ceea ce priveşte energia, economia şi securitatea.

Rusia pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova

Declaraţia lui Antony Blinken vine în contextul în care Maia Sandu a declarat la începutul acestei săptămâni că Rusia pregăteşte o lovitură de stat în Moldova, menţionează sursa citată. Într-un interviu acordat Televiziunii Române, în cadrul emisiunii „Dincolo de alb și negru”, de miecuri seara, 15 februarie, președintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat că Moscova își dorește o guvernare pro-rusă la Chișinău.

„Nu este o noutate că Moscovei nu-i convine guvernarea de la Chișinău. Moscova își dorește o guvernare pro rusă la Chișinău. Și de la începutul războiului în Ucraina în adresa țării noastre au răsunat multe amenințări de la diferiți reprezentanți ai puterii de la Moscova. Acum câteva zile l-am auzit cu toții pe ministrul Lavrov și amenințările pe care le-a făcut în adresa Republicii Moldova. Acest plan nu este o noutate.

Noi am văzut încercări în toamna anului trecut, încercări de a provoca proteste violente şi de a forța guvernul de la Chișinău, guvernarea să intre în negocieri pentru declanșarea alegerilor anticipate. Doar că aceste planuri nu au reușit în toamnă. Atunci s-a mizat pe criza energetică, s-a mizat pe faptul că Republica Moldova nu se va descurca, nu va avea suficiente volume de gaze, nu va avea suficienți bani ca să cumpere electricitate în altă parte decât unde cumpăram până acum. Guvernul s-a descurcat, am trecut aproape, am trecut de această iarnă, inclusiv datorită sprijinului din România și din partea altor țări prietene. Și acum vedem o nouă încercare.”, a explicat șefa statului de la Chișinău.