A murit un artist celebru. E vorba de Tom Smothers. El a devenit cunoscut ca fiind unul dintre membrii duoului muzical-umoristic The Smothers Brothers. Spectacole acestuia de varietăți difuzate de postul CBS în anii 1960 au testat limitele cenzurii și au redefinit granițele satirei televizate

El a încetat din viață marți la vârsta de 86 de ani.

Artistul american a pierit în locuința sa din California în urma unei lupte îndelungate cu cancerul, potrivit anunțului făcut de familia Smothers într-un comunicat publicat miercuri de National Comedy Center.

Elementele de comedie în reprezentațiile lor au fost de succes

Tom Smothers și fratele său mai mic, Dick Smothers, și-au început carierele cu aspirația de a deveni cântăreți de muzică folk. Au găsit, însă, succesul introducând elemente de comedie în reprezentațiile lor. Această formulă au perfecționat-o în 1967 la postul CBS cu „The Smothers Brothers Comedy Hour”. Acesta a fost considerat un precursor al emisiunii „Saturday Night Live” și a altor programe satirice de televiziune.

Tom Smothers cânta la chitară, în timp ce Dick cânta la bas și ambii erau soliști vocali. Interpretarea cântecelor lor de obicei se transforma în momente comice sau discuții, adesea declanșate de Tom. El greșea versurile, cânta fals sau intervenea cu comentarii ciudate.

Cine a fost Tom Smothers

Tom Smothers s-a născut la New York, pe 2 februarie 1937. Tatăl său, Thomas B. Smothers, a fost un ofițer al armatei americane. El a decedat în 1945 ca prizonier de război al trupelor japoneze. Familia Smothers s-a mutat în sudul Californiei în timpul copilăriei lui Tom și Dick.

Cu toate că aparențele lor erau îngrijite și actele lor erau populare, cei doi frați au devenit o forță subversivă și ireverențioasă în lumea televiziunii.

Emisiunea lor, foarte populară printre tinerii și liberalii telespectatori la sfârșitul anilor ’60, a inclus acte ale unor artiști profund legați de contracultura americană, cum ar fi Joan Baez, The Who, Jefferson Airplane și The Doors.

A fost un adevărat campion al libertăţii de exprimare

În ciuda ratingurilor ridicate, CBS a anulat brusc emisiunea în iunie 1969. I-a convins pe frații Smothers că președintele Richard Nixon, proaspăt învestit în funcție, a exercitat presiuni pentru retragerea programului. Încercările posturilor rivale ABC și NBC de a crea versiuni proprii ale emisiunii fraților Smothers în anii ’70 au eșuat după perioade scurte de difuzare.

O contribuție mai puțin cunoscută a fraților Smothers la cultura pop a vremii a fost colaborarea la partitura chitarei acustice pentru cântecul anti-război al lui John Lennon din 1969, „Give Peace a Chance”, primul single solo al muzicianului britanic cât timp acesta era încă membru al trupei The Beatles.

Prin intermediul unui comunicat de presă, National Comedy Center l-a descris pe Tom Smothers drept un pionier și „un adevărat campion al libertății de exprimare, care a folosit puterea comediei pentru a sparge limitele și pentru a ne trezi conștiința politică”.