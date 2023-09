Actorul Michael McGrath a încetat din viață la vârsta de 65 de ani

Michael McGrath, un cunoscut actor de teatru și film, a murit la vârsta de 65 de ani. El a câștigat un premiu Tony pentru rolul său din musicalul „Nice Work if You Can Get It” din 2012.

Actorul a murit joi acasă, în Bloomfield, New Jersey, potrivit agentului său de presă. Cauza decesului nu a fost dezvăluită, deși decesul său a fost descris ca fiind unul „brusc”.

Născut în Worcester, Massachusetts, McGrath era cunoscut publicului de teatru pentru rolurile sale principale în peste 14 spectacole de pe Broadway. Printre acestea se numără „Plaza Suite”, „Tootsie”, „Spamalot” și „Nice Work if You Can Get It”.

Actorul a fost de două ori nominalizat la premiile Tony și de trei ori nominalizat la Drama Desk Award. De asemenea, a fost nominalizat la Outer Critics Circle și câștigător al Theatre World Award.

După aflarea veștii morții sale, alte vedete de pe Broadway, printre care Patti Murin și scenaristul „Spamalot”, Eric Idle, și-au împărtășit propriile omagii în onoarea lui McGrath pe rețelele de socializare.

„Sunt foarte întristat să aud că Michael McGrath, primul și cel mai iubit Patsy al nostru din Spamalot, a murit”, a scris Idle. „Îmbrățișări călduroase pentru toată familia Spamalot și amintiri foarte fericite despre un om minunat”.

Murin, care a jucat alături de McGrath în spectacolul Little Shop of Horrors, a scris că a fost „absolut devastată” de această veste.

„Timpul nostru la Little Shop a fost scurt, dar să lucrezi cu el a fost ca și cum am adunat 20 de ani de bucurie în câteva săptămâni scurte”, și-a amintit ea într-o postare pe Instagram. „Întotdeauna zâmbind, mereu întrebând despre familia mea, mereu ca un tată, chiar și pentru noi, adulții”.

A fost nominalizat și a câștigat numeroase premii

Michael McGrath a obținut nominalizări la Tony și Drama Desk pentru rolul Patsy din distribuția originală de pe Broadway a spectacolului „Spamalot” al trupei Monty Python. De asemenea, el a fost la originea rolului Mr. Simmons în spectacolul „Memphis” de pe Broadway din 2009.

În plus, McGrath a fost membru al ansamblului și dublură pentru multe spectacole, inclusiv „My Favorite Year”, „Swinging on a Star” și „Little Me”, a precizat publicația Broadwayworld, citată de Variety.

McGrath a avut, de asemenea, un rol important în televiziune, fiind partenerul de scenă al lui Martin Short în „The Martin Short Show”.

Rolurile sale pe marele ecran au inclus filmele „Changing Lanes” și „The Interpreter”. De asemenea, el a dat viață prin vocea sa mai multor personaje din filme de animație, inclusiv în „The Secret of Kells” și „Wolfwalkers”.

Publicistul său l-a descris pe McGrath ca fiind „un fanatic al echipei Red Sox, cunoscător de bourbon, soț și tată devotat și prieten al tuturor celor care l-au întâlnit”.

McGrath era căsătorit cu actrița Toni Di Buono, în vârstă de 30 de ani și avea o fiică, actrița Katie Claire McGrath. Michael McGrath și Di Buono s-au cunoscut pe platoul de filmare al producției din Boston a spectacolului „Forbidden Broadway”.