Doliu în lumea presei! Barbara Walters, prima prezentatoarea de știri TV din SUA, s-a stins din viață

Presa internațională este în doliu, după ce Barbara Walters, prima prezentatoare TV de știri din Statele Unite ale Americii, s-a stins din viață. Vedeta a murit la onorabila vârstă de 93 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut, vineri seară, de către ABC News.

În cele aproape patru decenii petrecute la acel post de televiziune, înainte fiind la NBC TV, interviurile exclusive cu anumiți conducători, nobili și artiști internaționali i-au adus prezentatoarei TV un statut de celebritate care s-a situat la același nivel cu al oamenilor cărora le lua interviuri, plasând-o în fruntea tendinței din jurnalismul audiovizual care a transformat reporterii TV în vedete și a adus programele de știri în cursa pentru mari audiențe.

Barbara Walters a intervievat nume mari din lumea întreagă, precumFidel Castro, Margaret Thatcher, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein și toți președinții și primele doamne ale Statelor Unite ale Americii de la Richard Nixon și soția sa încoace.

Aceasta a obținut 12 Premii Emmy, 11 trofee fiind din perioada în care a lucrat la ABC News. Barbara Walter și-a început cariera de jurnalist prezentând emisiunea TV „The Today Show” de la NBC TV în anii 60, ca redactor și producător de segmente.

Aceasta a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 1976, fiind prima femeie prezentatoare de știri din rețea, în opoziție cu Harry Reasoner, cu un salariu anual de un milion de dolari americani, care a stârnit suspine și critici, în timp ce în scandal se pierdeau atribuțiile sale suplimentare care se extindeau dincolo de știri.

„Nu m-am așteptat niciodată la asta!”, spunea ea în 2004, luându-și măsura succesului ei.

„Întotdeauna am crezut că voi fi o scriitoare pentru televiziune. Nu m-am gândit niciodată că voi fi în fața unei camere de filmat. Nu mi-e frică atunci când iau interviuri, nu am nicio teamă”, a zis ea în cadrul unui interviu acordat pentru Associated Press în 2008.

Oprah Winfrey, mesaj emoționant despre moartea Barbarei Walters

Oprah Winfrey a reacţionat după ce a aflat că Barbara Walters s-a stins din viață, afirmând că fără ea nu ar fi existat nici ea şi nici altă femeie care poate fi văzută acum la jurnalul de știri din SUA. Arianna Huffington a afirmat că Barbara Walters a fost „o legendă şi o deschizătoare de drumuri care a avut un impact uriaş asupra jurnalismului.”

„Fără Barbara Walters n-aș fi existat eu – și nicio altă femeie pe care o vezi la știrile de seară, de dimineață și de zi cu zi. Ea a fost într-adevăr o deschizătoare de drumuri. Am făcut prima mea audiție la televizor cu ea în minte tot timpul. Sunt recunoscătoare că a fost un model atât de puternic și de grațios.

Sunt recunoscătoare că am cunoscut-o. Sunt recunoscătoare că ai urmat-o în Lumina ei”, a scris, sâmbătă dimineața, Oprah Winfrey pe contul ei de Facebook.

„Barbara Walters a murit în această seară, acasă la ea în New York. O legendă și un pionier care a avut un impact uriaș asupra jurnalismului și asupra culturii noastre. La nivel personal, sunt plină de recunoștință pentru rolul important pe care Barbara l-a jucat în viața mea, inclusiv în calitate de nașă iubită a fiicei mele cele mari.

Ea a fost acolo pentru mine în momentele mari și în cele mai intime momente. Îmi voi aminti pentru totdeauna această zi la botezul Christinei. te iubesc Barbara!”, a scris, sâmbătă dimineața, Arianna Huffington pe contul ei de Facebook.