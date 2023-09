Doliu în SUA! Bill Richardson s-a stins din viață

Doliu în SUA! Bill Richardson s-a stins din viață. A decedat sâmbătă, 2 septembrie 2023, la onorabila vârstă de 75 de ani. A murit în somn, în timpul nopții. Nefericitul anunț a fost făcut de către Mickey Bergman, vicepreședintele fundației sale, fără a specifica cauza decesului său.

„A murit în somn, în timpul nopţii. Lumea a pierdut un apărător al celor care erau închişi pe nedrept în străinătate”, a declarat, sâmbătă, Mickey Bergman, potrivit agenției de presă AFP.

Bill Richardson a fost un diplomat specializat în eliberarea deținuților, fost ambasador al Organizației Națiunilor Unite (ONU), fost guvernator al New Mexico şi secretar al Energiei în vremea când Bill Clinton era președintele SUA.

Despre Bill Richardson

Bill Richardson s-a născut în California în anul 1947, însă a crescut în Mexic. În adolescență, s-a mutat în SUA, în suburbiile Bostonului. A fost unul dintre primii reprezentanţi ai comunităţii hispanice care a ajuns într-o funcţie politică înaltă.

Bill Richardson a fost un diplomat specializat în negocieri pentru eliberarea cetățenilor americanilor reţinuţi de ţări considerate „ostile” de SUA. Și-a câştigat reputaţia de aventurier, poreclit „Indiana Jones al diplomaţiei americane”, datorită misiunilpr sale neoficiale în ţările inamice ale SUA. Timp de aproape 30 de ani, a avut numeroase misiuni de mediere privată cu cei mai mari duşmani ai Casei Albe.

