Doliu în SUA! Frederic Forrest, actorul american care a intrat în atenția oamenilor pentru interpretarea sa din „When the Legends Die”, rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur, s-a stins din viață. Acesta a decedat vineri, 23 iunie 2023, la onorabila vârstă de 86 de ani, însă, momentan, cauza morții sale este necunoscută, relatează TMZ.

„Marele și iubitul Frederic Forrest a murit. Mulțumesc tuturor fanilor și prietenilor săi pentru tot sprijinul acordat în ultimele luni. A fost un actor remarcabil și o ființă umană strălucitoare, iar eu am fost norocoasă să-l am în viața mea. Era în pace”, a scris, sâmbătă, Bette Midler pe contul ei de Twitter.

The great and beloved Frederic Forrest has died. Thank you to all of his fans and friends for all their support these last few months. He was a remarkable actor, and a brilliant human being, and I was lucky to have him in my life. He was at peace.”

