Deși a fost transportată de urgență la spital, medicii au declarat-o în moarte cerebrală. Conform presei locale, familia sa a decis să-i doneze organele.

”Creierul este inconștient, dar inima încă mai bate”, a spus mama actriței. „Trebuie să existe cineva care are nevoie disperată de organe. Ca părinți, vom putea trăi mai departe alinați de gândul că inima sa a ajuns la cineva și bate în continuare”, au scris părinții săi într-un mesaj.

Park a apărut într-un rol secundar în drama sud-coreeană, Snowdrop, alături de Jung Hae-in și Jisoo. Filmul a avut premiera în decembrie 2021. Park și-a făcut debutul în 2018 cu musicalul ”Il Tenore”, alături de actorii Lee Sang-yi și Jeon Mi-do. De asemenea, a jucat în câteva musicaluri și piese de teatru precum ”The Cellar”, „Othello” și ”The Day We Were In Love”, potrivit Rappler.



La finele lunii aprilie, actrița sud-coreană Jung Chae-yul a fost găsită fără suflare în casă. Avea doar 26 de ani și lucra la producția Netflix „Zombie Detective”. Anunțul a fost făcut de către Agenția Jung Management S, fără a oferi detalii despre moartea actriței.

Cariera sa era în plină ascensiune

Jung Chae-Yul a jucat în mai multe seriale coreene de succes, iar apoi a devenit celebră datorită filmului „Zombie Detective” şi a producției „Deep”.

În plus, urma să apară și într-un nou serial TV, numit „Wedding Impossible”, dar producătorii au anunțat că au întrerupt filmările după producerea tragediei, conform Daily Mail.

Actriţa sud-coreeană s-ar fi sinucis

În 2021, actriţa sud-coreeană Song Yoo-jung, vedeta serialului „Make a Wish”, de pe MBC, s-a stins din viaţă în circumstanțe neclare. Cauza morții sale nu a fost dezvăluită, dar unele surse din mass media susțin că s-ar fi sinucis, potrivit independent.co.uk

Actriţa din Coreea de Sud și-a început cariera de model pentru produse cosmetice, înainte de a urma cariera actoricească. Ea a obținut un rol secundar în drama romantică „Golden Rainbow”. După aceea, avut un rol în „Make Your Wish”, în anul 2014, și apoi o apariție în franciza filmului „School”. Song Yoo-jung a jucat şi în drama „Dear My Name” în 2019.

Tânăra a apărut și în videoclipuri muzicale, precum „How Do I”. Piesa fredonată de NIve a fost lansată anul trecut și are aproape patru milioane de vizualizări pe YouTube. În acest contex, cântărețul NIve a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Instagram.

„Da, sper să nu te mai îmbolnăvești… mulțumesc că ai fost cu mine. Îmi pare rău că nu ți-am putut împărtăși durerea… Sper că vei fi fericită în cer”, este mesajul scris de acesta, conform sursei menționate.

După moartea sa fulgerătoare, fanii au început să transmită mesaje. „Odihnește-te în pace, suflet frumos”, a scris unul dintre ei.

Un altul a scris: „Îți doresc tot binele acolo și numai amintiri bune. Sunt atât de trist. Nu știu cum să mă simt”. Impresarul lui Jung Chae-Yul a transmis, la rândul său, un mesaj despre moartea actriței și despre înmormântarea restrânsă ce va avea loc.