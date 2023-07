Doliu la Hollywood! Inga Swenson s-a stins din viață

Doliu la Hollywood! Inga Swenson s-a stins din viață într-un azil de bătrâni din Los Angeles (California), la aproximativ șase luni de când a început să aibă probleme de sănătate. Vedeta a decedat la onorabila vârstă de 90 de ani, lângă soțul ei, Lowell Harris.

Nefericitul anunț a fost făcut de către fiul ei, Mark, pentru TMZ, fără a dezvălui, însă, cauza morții ei,

Inga Swenson a devenit celebră la nivel internațional datorită rolurilor jucate în „North & South”, „Nutcracker: Money”, „Madness & Murder”, „Advise and Consent”, „The Miracle Worker, Newhart”, „The Golden Girls”, „Hotel” și Soap”. Ea s-a retras din lumina reflectoarelor în 1998.

Doliu în lumea filmului! Treat Williams și-a pierdut viața într-un accident rutier

Vă amintim că, luna trecută, SUA au suferit o altă pierdere. Treat Williams, actorul american devenit celebru datorită rolurilor sale din „Hair” și „Everwood”, a decedat la onorabila vârstă de 71 de ani. Vedeta și-a pierdut viața pe data de 12 iunie 2023, într-un accident rutier produs în Dorset, Vermont, SUA.

Potrivit agentului său, Barry McPherson, citat de agenția de presă Reuters, el se plimba cu motocicleta, iar la un moment dat a fost lovit de o mașină.

Jacob Gribble, șeful pompierilor din Dorset, a precizat pentru revista americană People că Treat Williams a fost singura persoană rănită în acel accident rutier. Vedeta a fost transportată prin aer la un spital din Ticonderoga, New York, însă nu a mai putut fi salvată.

Despre Treat Williams

Treat Williams s-a născut pe data de 1 decembrie 1951, în Rowayton, Connecticut. El s-a dedicat pentru prima dată în mod serios meseriei de actor în timpul perioadei în care a fost la Franklin and Marshall College din Pennsylvania.

Lucrând vara la Teatrul Fulton Repertory Theatre din Lancaster, aflat în inima ținutului Amish, Treat Williams a interpretat atât piese clasice, cât și drame și musicaluri contemporane. După absolvire, vedeta s-a îndreptat spre Manhattan, unde a fost dublură pentru rolul lui Danny Zuko din „Grease”.

După ce a lucrat în musicalul „Over Here” al The Andrews Sisters, și-a făcut debutul în lumea filmului ca polițist în Deadly Hero (1975), apoi s-a întors la „Grease”, de data aceasta în rolul principal. Munca sa de scenă din „Grease” a fost cea care i-a adus succesul în „Hair” (1979).

Observat de regizorul Milos Forman, Treat Williams a fost rugat să se pregătească pentru rolul lui Berger, hipiotul. A fost nevoie de 13 audiții pentru a obține rolul, dar lansarea filmului l-a catapultat spre celebritate. Apoi, a interpretat rolul unui soldat în devenire în filmul 1941 al lui Steven Spielberg și a jucat în comedia romantică „Why Would I Lie?” (1980), înainte de a aborda rolul lui Danny Ciello, polițistul dezamăgit din New York care și-a denunțat colegii corupți în filmul lui Sidney Lumet, „Prince of the City” (1981).

Au urmat filmele: „The Pursuit of D.B. Cooper” (1981), „Flashpoint” (1984), „Once Upon a Time in America (1984)”, „Smooth Talk” (1985) și „Where Are You Going?”.