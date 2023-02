În contextul războiului, atât Rusia, cât și Ucraina recrutează cetățeni pentru a lupta pe front. Printre aceștia s-a numărat și Komi, un tânăr soldat rus, în vârstă de numai 20 de ani.

Acesta a spus în repetate rânduri că nu este făcut pentru acest tip de activități, însă autoritățile l-au trimis cu forța la război. Pentru a evita această situație, Komi a decis să își pună capăt zilelor.

Colegii săi l-au găsit în cameră, spânzurat cu o curea. Tânărul a lăsat un bilet de adio, în care a spus că a fost „inclus într-o listă de rotație a militarilor care merg la războiul din Ucraina”.

A explicat că le-a cerut ofițerilor lui superiori să îi permită să rămână în locul în care se afla „deoarece nimeni din compania noastră nu s-a mai întors de acolo”, însă ca răspuns, comandantul său „l-a agasat constant”.

Se pare că pentru Komi, aceasta a fost picătura care a umplut paharul.

„Nu pot descrie toate umilințele pe care acest gunoi le-a folosit împotriva mea, dar nici nu mai pot trăi cu ele. Am luat o decizie. Voi muri în țara mea, fără să am sânge străin pe mâini”, a mai scris el în biletul de adio.

În octombrie 2022, Statul Major General al Rusiei a asigurat că bărbații chemați la recrutare obligatorie în toamnă nu vor fi trimiși pe front.

In the Moscow region, a conscript committed suicide because he did not want to fight in Ukraine

The conscript left a suicide note. He said that the command wanted to send him to Ukraine. He asked his commander not to send him to the war, after which they started mocking him. pic.twitter.com/Ml6cQI5AyS

— NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2023