Reprezentanții PNL Ialomița au transmis că Victoria Didiță a trecut în neființă și au descris-o ca pe un membru important al filialei în perioada postdecembristă.

În mesajul public, organizația a arătat că aceasta a reprezentat partidul cu onoare, eleganță și distincție și că a avut un rol în evoluția organizației și în stabilirea unor standarde ridicate, motiv pentru care a fost prezentată ca o persoană față de care colegii își exprimă recunoștința.

„Cu mare regret vă anunțăm trecerea în veșnicie a doamnei Victoria Didiță. Membru marcant al PNL Ialomița în istoria postdecembristă, doamna Didiță ne-a reprezentat întotdeauna cu onoare, eleganță şi distincție, iar pentru rolul pe care l-a avut în evoluția organizației noastre şi în stabilirea unor standarde înalte, îi vom fi veşnic recunoscători. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții PNL Ialomița.

După 1990, Victoria Didiță s-a implicat activ atât în politica locală liberală, cât și în administrația publică. În timp, a ocupat mai multe funcții, printre care director al APIA și viceprimar al municipiului Slobozia, funcție menționată ca fiind deținută în anul 2005.

În 2008, a candidat pentru funcția de primar al municipiului Slobozia, potrivit informațiilor PNL.

Mai multe persoane au transmis regrete la aflarea veștii și au vorbit despre Victoria Didiță ca despre o prezență apreciată, care „zâmbea mereu, era dezinvoltă și nonconformistă”.