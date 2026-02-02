PNL Ialomița a anunțat decesul fostului viceprimar Victoria Didiță
Reprezentanții PNL Ialomița au transmis că Victoria Didiță a trecut în neființă și au descris-o ca pe un membru important al filialei în perioada postdecembristă.
În mesajul public, organizația a arătat că aceasta a reprezentat partidul cu onoare, eleganță și distincție și că a avut un rol în evoluția organizației și în stabilirea unor standarde ridicate, motiv pentru care a fost prezentată ca o persoană față de care colegii își exprimă recunoștința.
„Cu mare regret vă anunțăm trecerea în veșnicie a doamnei Victoria Didiță. Membru marcant al PNL Ialomița în istoria postdecembristă, doamna Didiță ne-a reprezentat întotdeauna cu onoare, eleganță şi distincție, iar pentru rolul pe care l-a avut în evoluția organizației noastre şi în stabilirea unor standarde înalte, îi vom fi veşnic recunoscători. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții PNL Ialomița.
După 1990, Victoria Didiță s-a implicat activ atât în politica locală liberală, cât și în administrația publică. În timp, a ocupat mai multe funcții, printre care director al APIA și viceprimar al municipiului Slobozia, funcție menționată ca fiind deținută în anul 2005.
În 2008, a candidat pentru funcția de primar al municipiului Slobozia, potrivit informațiilor PNL.
După anunțul decesului, în mediul online au fost publicate mesaje de condoleanțe
Mai multe persoane au transmis regrete la aflarea veștii și au vorbit despre Victoria Didiță ca despre o prezență apreciată, care „zâmbea mereu, era dezinvoltă și nonconformistă”.
„Condoleanțe! A fost o Doamnă cu adevărat minunată! Dumnezeu să o odihnească!;
Sincere condoleanțe, o doamnă minunată, multă putere familiei în această grea încercare!;
Ce femeie! Îmi aduc aminte că am fost colege la Centrul de Calcul în 1987. Născuse băiețelul și venea fericită cu el la serviciu într-un coșuleț de răchită. Zâmbea mereu, era dezinvoltă și nonconformistă, un intelectual fin, era o adevărată plăcere să o vezi! Dumnezeu să o primească în Împărăția Sa Veșnica!”, sunt doar câteva din mesajele din mediul online.
