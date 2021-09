A murit fondatorul unei trupe celebre. Artistul a fost răpus de o boală cruntă

Trupa fondată de Frayne a fost cel mai bine cunoscută pentru un remake al piesei „Hot Rod Lincoln”, în stilul rockabilly, unul dintre primele stiluri ale muzicii rock ‘n’ roll, din 1955. Piesa a intrat in Top 10 Billboard Hot 100 în 1972, ajungând pe locul 9.

Se pare însă că „Seeds and Stems” este piesa de la care multe trupe și artiști s-au inspirat mai apoi.

Deși stilul grupului a fost adesea descris la începuturi ca fiind country-rock, trupa din Bay Area avea un stil mai dur – și, așa cum ar indica numele său bazat pe un serial SF, indica un foarte mare simț al umorului.

Commander Cody and His Lost Planet Airmen au lansat șapte albume între anii 1971-1976

Commander Cody and His Lost Planet Airmen au lansat șapte albume între anii 1971-1976. După destrămarea grupului, în 1976, Frayne a continuat să înregistreze și să facă turnee sub numele de Commander Cody, până cu puțin înainte de izbucnirea pandemiei.

Grupul a fost înființat oficial în 1967, după ce George Frayne a obținut o diplomă de licență în Arte la Universitatea din Michigan. Împrumutând din stilurile country, rock, western swing, rockabilly și rhythm and blues, spectacolele live ale trupei erau extraordinare.

Deși a cunoscut celebritatea sub numele de Commander Cody, Frayne nu a uitat niciodată că este artist, continuând să picteze de-a lungul deceniilor, cu expoziții în SUA dar și în Japonis. Opera sa vizuală s-a extins la videoclip și film. Un videoclip experimental al lui Frayne, denumit „Two Triple Cheese Side Order of Fries”, este inclus în colecția permanentă a muzeului de artă modernă din Manhattan.

Sursa foto: Dreamstime