Recent, Sofia Vicoveanca a vorbit despre cariera sa, dar și despre greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții sale, cu ocazia împliniri a celor 62 de ani de cântec.

Aceasta s-a întors în Cernăuți, în locul în care s-a născut, chiar dacă locuința familiei sale nu mai există, recunoscând că în cele 2 zile în care a călătorit și-a amintit de suferințele mamei sale. Totodată, ea a subliniat faptul că mama sa a fost cea care a pregătit-o pentru viață și și-a lăsat amprenta asupra sa.

„Legat de această a doua aniversare, 62 de ani de cântec, o prietenă din Iași mi-a făcut o surpriză și am fost în locul unde am văzut lumina zilei. Am fost și la biserica unde am fost botezată. (…) Unde a fost casa este o livadă cu pomi fructiferi.

Nu mai există nimic. Nu aveam 2 ani când ne-am refugiat. Dar în toate acele amintiri din cele 2 zile m-a însoțit jalea mamei mele, ea a îngropat toate lucrurile, tata a plecat la război. (…) Mama m-a pregătit pentru viață.”, a povestit cântăreața, la Pro Tv.

Totodată, aceasta și-a mai amintit și de activitățile pe care le-a învățat încă de când era mică. Sofia Vicoveanca susține că știe să mulgă vaca, dar și să facă munci ale câmpului.

Tatăl Sofiei Vicoveanca nu voia să audă cântece

Un alt eveniment care a marcat-o și de care și-a amintit este faptul că tatăl ei nu suporta cântecul prin casă, el fiind venit din prizonierat, fără ca ea și mama sa să știe ce a trăit acesta acolo.

„Iată că nu este cum îți propui tu. Știu să mulg vaca, știu toată rânduiala gospodăriei și a câmpului. Drumul meu a fost altfel croit. (…) Tatăl a venit din prizonierat și nu am știut niciodată ce a pătimit acolo, nu suporta cântecul prin casă. Eu mergeam la muncă cu ziua, dădeam drumul cântecului”, a spus aceasta.

Cântăreața susține că a fost descoperită de soția fratelui tatălui să care i-a spus că trebuie să facă ceva și să plece în lume.

„Soția fratelui tatălui meu m-a descoperit, ea mi-a spus: ‘Tu trebuie să pleci în lume’. (…) Erau vremuri când, dacă ai plecat din lumea satului, puteai să fi icoană. Dar, în lumea satului, deja erai pătată. Și mă temeam.”, a mai zis ea.

De menționat este faptul că pandemia de coronavirus a afectat-o destul de mult pe cântăreață. Aceasta nu a mai putut să se întâlnească cu fanii săi și nici să urce pe scenă, însă acum se bucură și de faptul că poate discuta cu aceștia în mediul online, răspunzându-le la toate întrebările.

„Am prins perioada când aveam normă, 8 piese noi pe stagiune. Era cenzură, nu aveam voie să cântăm de jale, dor, amar, numai de veselie. (…) Mie îmi plac oamenii și am suferit cumplit în perioada asta de pandemie, deși am ce face zilnic. (…) Sunt măritată cu Facebook-ul. Răspund la toată lumea.”, a mai adăugat aceasta.