Un exercițiu militar comun a adus împreună trupele armate ucrainiene și cele americane. Acestea se antrenează laolaltă.

Exercițiul Rapid Trident 2021 a adus parașutiști din cele două țări care au efectuat salturi comune în cadrul manevrelor militare. Militarii au simulat participarea la o misiune de eliminare a unui post de comandă inamic și au sărit din avionul de transport militar C-130.

On Saturday, paratroopers from the United States, Ukraine, and Poland flawlessly performed a joint airborne operation – a first for the Rapid Trident exercise. As we make history, Rapid Trident 2021 continues to strengthen relationships and brings our forces closer together. pic.twitter.com/Ex5fGkcOOf

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 27, 2021