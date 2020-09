Este vorba despre Ion Aliman, primarul din Deveselu. Acesta a încetat din viață, joi, 17 septembrie, în jurul orei 5,30. Se pare că acesta a început să se simtă rău în urmă cu două săptămâni, însă nu și-a făcut griji mari, crezând că este vorba despre o „mică răceală”.

El era primar în Deveselu din anul 2020 și urma să candideze și de această dată pe 27 septembrie.

Ion Aliman a fost internat în 4 septembrie la spitalul din Caracal, unitate suport COVID-19, după ce a fost confirmată infecţia cu Sars Cov-2. La mijlocul săptămânii trecute a fost transferat, însăm la spitalul Colentina, din Capitală, având în vedere faptul că starea sa se înrăutăţea.

Până la momentul în care i-au fost finalizate analizele, Ion Aliman ştia că are ca antecedente medicale doar un transplant renal şi diabet pe care-l trata cu antidiabetice orale. Totuși, apropiaţii primarului spun că după ce i s-au făcut toate analizele, primarul din Deveselu a aflat că avea şi hepatită.

A crezut că e doar o răceală

La scurt timp după ce a fost internat, primarul Ion Aliman a povestit pentru Adevărul cum a descoperit că este infectat cu Covid 19 și a povestit totodată simptomele pe care le-a avut la debut.

În ceea ce privește infectarea cu noul coronavirus, primarul mărturisea că nu s-a gândit niciodată la o astfel de posibilitate.

„Sâmbătă, acum o săptămână, m-am simţit mai rău. Să zic aşa, o mică răceală, când „te prinde curentul“. Duminică, am fost mai rău, iar luni, când m-am trezit să plec la serviciu, mi-am dat seama că nu prea mai sunt în posibilitatea de a… Şi am hotărât să rămân acasă, să-mi iau concediu, toată săptămâna, până fac analize şi văd ce se-ntâmplă cu mine“, a declarat in ziua internării primarul Ion Aliman, pentru „Adevărul“.

Edilul spunea că nu s-a gândit niciun moment că ar putea fi COVID-19. „Nici pomeneală, dar l-am făcut (n.r. – testul) să-mi ies din păreri, cu toate că era din ce în ce mai rău, nu dormeam mai mult de 5 minute, mă trezeam, transpiram, am început să fac şi temperatură.

Înainte aveam 36 grade, m-am mirat, acum era 37,1-37,2 . Am mers şi mi-am făcut testul miercuri, a ieşit rezultatul aseară şi uitaţi-mă la spital. Mă simt mai bine, să zic. Dar, ce am făcut, o zi de tratament…“, a mai spus, la acel moment, primarul Aliman. Peste nici două săptămâni, Ion Aliman ar fi împlinit 57 de ani.