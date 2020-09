Potrivit Afp, opiniile asupra modului în care guvernele au gestionat lupta împotriva pandemiei de COVID-19 diferă enorm în Europa, potrivit unui sondaj dat publicităţii joi, care arată că italienii sunt deosebit de duri în privinţa Uniunii Europene.

Sondajul a fost realizat în iunie şi iulie pentru think tankul More in Common (Destin comun), dar a fost făcut public abia joi, după ce a fost comunicat unor oficiali cu rang înalt de la Berlin, Paris, Bruxelles şi Londra.

Totodată, acesta oferă indicii despre ce a contribuit la decizia istorică a statelor membre ale UE, totuşi divizate, de a finanţa în comun planul uriaş de relansare a Europei.

În ceea ce privește rezultatele, acestea arată o dezamăgire a italienilor faţă de UE, pe fondul unei lipse de solidaritate din partea partenerilor europeni pe măsura agravării crizei, în special din partea Olandei, care au acceptat planul de relansare cu numeroase reticenţe şi după discuţii aprinse la summitul european din iulie.

Doar 33% dintre italienii chestionaţi declară că apartenenţa la UE este un lucru bun, iar 44% dintre aceştia afirmă că încrederea lor în Uniune a scăzut în timpul crizei.

Sondajul evidenţiază, de asemenea, o reacţie foarte diferită la criză în ţările europene studiate (Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, precum şi Regatul Unit, nemebru al UE).

Majoritatea persoanelor chestionate în Regatul Unit (62%), Olanda şi Germania (57% în fiecare din cele două ţări) declară că pandemia „a arătat că cei mai mulţi oameni din ţara noastră sunt preocupaţi unii de alţii”. În Franţa, această cifră este de numai 40%.

Guvernul și-a făcut treaba?

Francezii sunt, de asemenea, negativi cu privire la faptul dacă răspunsul naţional la COVID-19 i-a făcut „mai mândri de ţara lor”, doar 39% se declară „mândri”. Procentul este identic pentru Regatul Unit.

De cealaltă parte, mândria naţională domneşte în Germania şi Olanda, unde circa două treimi dintre repondenţi s-au declarat mândri de modul în care ţara lor s-a comportat în timpul crizei.

La întrebarea dacă guvernul a fost „competent” în faţa pandemiei, 72% dintre germani răspund afirmativ, faţă de numai 40% dintre francezi şi britanici.

Iar persoanele chestionate în Franţa nu par convinse pentru viitor: abia 35% dintre acestea se declară „încrezătoare în capacitatea guvernului de a răspunde provocărilor care ne aşteaptă”. Proporţia atinge 67% în Olanda şi 60% în Germania.

Sondajul a fost realizate prin metoda cotelor, pe un eşantion de 2.000 de persoane în fiecare ţară.