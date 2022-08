Doliu în lumea filmului! Actorul Joe E. Tata, a murit la 85 de ani, după o luptă cu boala Alzheimer. Actorul este cunoscut mai ales din serialul Beverly Hills 90210.

Co-starul Ian Ziering îi aduce un omagiu starului care a jucat rolul proprietarului restaurantului Peach Pit din serial.

Joe E. Tata, cunoscut pentru rolul lui Nat Bussichio din Beverly Hills 90210, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, după o luptă de 4 ani cu boala Alzheimer, anunță Daily Mail.

Decesul său a fost anunțat de fostul său coleg de platou, Ian Ziering.

„În ultimele câteva luni am pierdut-o pe Jessica Klein, una dintre cele mai prolifice scriitoare și producătoare din 90210, pe Denise Douse, care a jucat rolul doamnei Teasley, iar acum sunt foarte trist să spun că Joe E Tata a murit”, a scris Ziering, în vârstă de 58 de ani.

„Unul dintre cei mai bucuroși oameni cu care am lucrat vreodată, era la fel de generos cu înțelepciunea sa precum și cu bunătatea sa”, și-a amintit actorul.

Actorul a jucat în Beverly Hills 90210

Personajul îndrăgit al lui Tata în Beverly Hills 90210 a fost proprietarul prietenos al localului Peach Pit. A fost un personaj obișnuit al serialului din 1990 până în 2000.

Printre alte filme în care a jucat se numără Gomer Pyle, U.S.M.C., Hogan’s Heroes, Lost in Space, Mission: Impossible, Quincy M.E., Wonder Woman, The A-Team și Hill Street Blues și Mystery Girls.

A murit „doamna teatrului bârlădean”

O cunoscută actriță a teatrului bârlădean a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Lily Popa Alexiu, actriță a teatrului „Victor Ion Popa” din Bârlad fusese internată de mai bine de o lună de zile la un spital din Iași însă, din păcate, a murit.

Actriță profesionistă a teatrului bârlădean, Lily Popa Alexiu acumulase aici o bogată experiență artistică de peste 45 de ani, timp în care a jucat în sute de spectacole. Era supranumită „Doamna teatrului bârlădean”.

„De mai bine de o lună și jumătate, actrița Lily Popa Alexiu se afla internată la Iași, la IRO – având probleme serioase de sănătate, care astăzi au răpit-o din mijlocul nostru! Acum, colegii săi de scenă și familia, se pregătesc să o aducă pentru ultima oară la Teatrul V.I. Popa din Bârlad, pentru ca bârlădenii să își poată lua rămas bun de la ea! Dumnezeu să o odihnească! Vom reveni cu detalii despre locul și data înmormântării!”, au transmis reprezentanții teatrului „Victor Ion Popa” din Bârlad.