Doliu în lumea filmului! Cineastul francez Jacques Rozier, care a făcut parte din „nouvelle vague”, a murit la vârsta de 96 de ani, au confirmat surse apropiate acestuia pentru presa franceză.

„Jacques Rozier tocmai ne-a părăsit. Era libertatea însăşi şi ne va lipsi teribil”, a reacţionat Cinémathèque française, care i-a adus un omagiu pe Twitter.

Rozier, născut la Paris la 10 noiembrie 1926, a regizat șapte filme, aproape toate comedii, și douăzeci de scurtmetraje.

A murit o adevărată legendă

Printre titlurile sale, se evidențiază Goodbye Philippine, primul său lungmetraj, turnat în 1962 și considerat unul dintre filmele care exemplifică cel mai bine stilul nouvelle wander. Rozier a beneficiat de sprijinul lui Jean-Luc Godard, cel mai important regizor al acestei mișcări, o revoluție cinematografică ce a promovat noi tehnici.

„Când a murit Agnès Varda, m-am gândit: adevăratul Nou Val, suntem doar doi. Eu şi (…) Jacques Rozier care a început puţin înaintea mea”, a spus Jean-Luc Godard la un moment dat.

Moartea lui Rozier s-a produs vineri, 2 iunie, a confirmat un colaborator apropiat al cineastului francez.

„Era un cineast independent, liber”, a subliniat Michèle Berson, lucra „fără scenariu preconceput” şi avea o capacitate de a „reda prezentul”.

Rozier s-a format la Instituto de Altos Estudios de Cinematografía (IDHEC), iar ulterior a lucrat ca asistent la televiziune. A început să filmeze scurtmetraje în anii ’50, cu titluri precum Chirie de la cursuri (1956) și Blue jean (1958).

În filmografia sa se remarcă, de asemenea, flmele Du côté d’Orouët, din 1973; Naufragiat pe Ile de la Tortue (1976) și Maine Ocean (1986). Cu toate acestea, opera sa a fost mai mult apreciată de critici și de colegii săi decât în sălile de cinema.

O celebră realizatoarea TV s-a stins din viață

Jacky Oh, fosta vedetă a emisiunii Wild ‘N Out, a murit la vârsta de 32 de ani. Vedeta MTV a fost amintită ca fiind „un membru talentat al familiei ‘Wild N’ Out’” și „mama extraordinară a trei copii frumoși”

Un purtător de cuvânt al BET Media Group a confirmat moartea ei, împărtășind: „Suntem profund întristați de moartea lui Jacklyn Smith, cunoscută în lume sub numele de Jacky Oh, un membru talentat al familiei Wild ‘N Out, al cărei impact va fi prețuit și regretat pentru totdeauna.”

„Jacky Oh a fost o prietenă iubitoare și o colegă îndrăgită a distribuției Wild ‘N Out de-a lungul a cinci sezoane. Mai important, a fost o mamă extraordinară pentru trei copii frumoși”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„BET Media Group transmite sincerele noastre condoleanțe familiei Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon și tuturor prietenilor care au iubit-o și au avut grijă de Jacky Oh în aceste momente dificile”, se mai arată în declarație.