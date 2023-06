Doliu la MTV! Jacky Oh, fosta vedetă a emisiunii Wild ‘N Out, a murit la vârsta de 32 de ani. Vedeta MTV a fost amintită ca fiind „un membru talentat al familiei ‘Wild N’ Out'” și „mama extraordinară a trei copii frumoși”

O celebră realizatoarea TV s-a stins din viață

Un purtător de cuvânt al BET Media Group a confirmat moartea ei, împărtășind: „Suntem profund întristați de moartea lui Jacklyn Smith, cunoscută în lume sub numele de Jacky Oh, un membru talentat al familiei Wild ‘N Out, al cărei impact va fi prețuit și regretat pentru totdeauna.”

„Jacky Oh a fost o prietenă iubitoare și o colegă îndrăgită a distribuției Wild ‘N Out de-a lungul a cinci sezoane. Mai important, a fost o mamă extraordinară pentru trei copii frumoși”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„BET Media Group transmite sincerele noastre condoleanțe familiei Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon și tuturor prietenilor care au iubit-o și au avut grijă de Jacky Oh în aceste momente dificile”, se mai arată în declarație.

Cauza decesului nu a fost făcută publică

Mesajul MTV a fost, de asemenea, împărtășit într-o postare pe Instagram Wild ‘N Out alături de o fotografie cu Jacky Oh.

Jacky Oh a murit în Miami. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

DC Young Fly, partenerul de lungă durată al personalității MTV, se afla în Atlanta pentru a filma noi episoade din Wild ‘N Out când a aflat despre moartea lui Jacky Oh, potrivit TMZ.

El nu a comentat încă pe marginea acestui subiect.

Cei doi s-au cunoscut în 2015, în același an în care el și-a făcut prima apariție în emisiunea de comedie cu scheciuri în care ea era una dintre fetele din Wild ‘N Out. De atunci, ei au avut împreună trei copii: Nova, Nala și Prince.

După ce a ieșit din Wild ‘N Out, mama a trei copii și-a lansat propria linie de luciu de buze și a vândut proprietăți imobiliare. De Ziua Mamei, Jacky Oh a împărtășit pe Instagram: „Fac multe, dar să fiu mămică este partea mea preferată. Dumnezeu m-a ales de 3X. Promit că nu o iau niciodată de bună. Sunt binecuvântată omule!”