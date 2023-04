Ahmad Jamal, influentul pianist de jazz, compozitor și lider de trupă, a murit la vârsta de 92 de ani. Cauza decesului a fost cancerul de prostată, a confirmat fiica sa, Sumayah Jamal pentru New York Times.

Jamal și-a început cariera profesională încă din liceu, în orașul său natal Pittsburgh, Pennsylvania, și a continuat să creeze și să influențeze mai multe genuri muzicale de-a lungul celor șapte decenii de carieră.

Un important artist s-a stins din viață

Cântând inițial sub numele de Fritz Jones, a fost printre primii artiști afro-americani care au adoptat în mod public credința musulmană și a început să cânte sub numele de Ahmad Jamal în anii 1950.

Jamal și-a format propriul trio în 1951, care a servit ca trupă pentru lounge-ul hotelului Pershing din Chicago. Popularul local a devenit fundalul pentru albumul său de succes din 1958, Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me.

Albumul ajuns pe primul loc în topuri și a rămas acolo timp de peste 100 de săptămâni, susținut de interpretarea extraordinară a piesei „Poinciana”. În urma succesului înregistrat, și-a deschis propriul club din Chicago, Alhambra, unde a înregistrat mai multe albume până la închiderea acestuia în 1961.

Potrivit The New York Times, a devenit unul dintre discurile instrumentale de jazz cele mai vândute în epocă. Au urmat alte zeci pe care Times le-a calificat drept „catalog plin de bijuterii”.

A avut o carieră impresionantă

Într-un interviu acordat Times la sfârşitul lui 2022, Ahmad Jamal a declarat: „Încă evoluez, de fiecare dată când stau la pian. Am mereu idei noi”.

Ahmad a fost comparat uneori cu Thelonious Monk în ceea ce privește capacitatea sa de a inova și de a influența alți muzicieni. Trompetistul Miles Davis a spus odată: „Toată inspirația mea vine de la Ahmad Jamal”, scriind în memoriile sale că prietenul său „m-a uimit cu conceptul său de spațiu, cu ușurința atingerii sale și cu modul în care frazează notele, acordurile și pasajele”.

Ahmad Jamal – născut Frederick Russell Jones la Pittsburgh şi care s-a convertit la islam în 1950 – a primit multiple recompense de-a lungul a şapte decenii de carieră.

El a fost desemnat cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor în Franţa în 2007 şi a obţinut un premiu Grammy pentru înteaga carieră în 2017.

Vorbind pentru revista Time despre faptul că se numește Ahmad Jamal, el a spus: „Nu am adoptat un nume. Este o parte din trecutul și moștenirea mea ancestrală. Mi-am restabilit numele original. M-am întors la vița mea de vie și la smochinul meu”.