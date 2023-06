Artistul conceptual extrem de cunoscut a murit. Hans-Peter Feldmann, care a inclus în lucrările sale obiecte banale şi ignorate, cum ar fi pantofi, tablouri cu peisaje marine şi căpşuni, a decedat la finalul lunii mai.

”Cu mare tristeţe anunţăm moartea lui Hans-Peter Feldmann”, se spune într-un comunicat comun semnat de opt galerii de artă printre care Simon Lee Gallery şi Mehdi Chouakri Gallery.

”Odată cu el, am pierdut un artist uimitor şi extraordinar”.

”Personalitatea lui unică şi înţelegerea artistică a lumii în care trăim va supravieţui prin arta care a rămas în urma lui”.

Feldmann a fost recunoscut, pe parcursul carierei, ca ”pionier al aproprierii artistice” pentru efortul său de colectare şi reprezentare a unor obiecte din viaţa de zi cu zi, ridicate la rang de artă înaltă.

A tapetat un perete cu bancnote de un dolar

În 2008, a umplut 303 Gallery din New York cu 151 de pagini de ziar din ziua care a urmat atentatului din 11 septembrie 2001, în cadrul unei expoziţii pe care a intitulat-o ”9/12 Front Page”.

Când a câştigat în 2010, la vârsta de 70 de ani, premiul Hugo Boss acordat de Muzeul Guggenheim, în valoare de 100.000 de dolari, a tapetat pereţii clădirii cu bancnote de un dolar care însumau suma primită drept premiu.

Descriind dezvoltarea sa ca artist, Feldmann a spus că a recurs la artă ca o modalitate de a supravieţui ”plictiselii şi mentalităţii de supravieţuire a Germaniei postbelice”.

A murit și Jacky Oh

Tot un artist, dar din alt domeniu, a lăsat în doliu cunoscutul canal MTV! O realizatoare a unei emisiuni celebre s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. Este vorba despre Jacky Oh, fosta vedetă a emisiunii Wild ‘N Out.

Vedeta MTV a fost amintită ca fiind „un membru talentat al familiei ‘Wild N’ Out’” și „mama extraordinară a trei copii frumoși.

„Un purtător de cuvânt al BET Media Group a confirmat moartea ei, împărtășind: „Suntem profund întristați de moartea lui Jacklyn Smith, cunoscută în lume sub numele de Jacky Oh, un membru talentat al familiei Wild ‘N Out, al cărei impact va fi prețuit și regretat pentru totdeauna.”

„Jacky Oh a fost o prietenă iubitoare și o colegă îndrăgită a distribuției Wild ‘N Out de-a lungul a cinci sezoane. Mai important, a fost o mamă extraordinară pentru trei copii frumoși”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„BET Media Group transmite sincerele noastre condoleanțe familiei Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon și tuturor prietenilor care au iubit-o și au avut grijă de Jacky Oh în aceste momente dificile”, se mai arată în declarație.