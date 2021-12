Rhonda Stubbins White, cunoscută mai ales din serialul creat de Tyler Perry, “Ruthless” și pentru rolul show-ului NBC ”Days of Our Lives”, din anul 200, a murit în urma unei lungi suferințe. Actrița, în vârstă de 60 de ani, suferea de cancer, anunță site-ul Deadline.

Doliu în lumea filmului

Moartea ei a fost anunțată de un prieten, Todd Baker, pe pagina oficială de Facebook a actriței. „Cu mare durere, anunț dispariția iubitei mele prietene, Rhonda Stubbins White”, a scris Baker.

„Era o femeie uimitor de talentată, plină de energie și cu o mare credință. Am fost norocoși să o cunoaștem și să fim alături de ea în scurtul ei timpul pe acest pământ”, a scris prietenul actriței.

Născută la Brooklyn, White a urmat în anii 80 cursurile Școlii de Arte Tisch a Universității din New York, înainte de a se muta la Los Angeles.

La începutul anilor 1990, era deja protagonista unor seriale precum ”Here and Now”, cu Malcolm-Jamal Warner, ”Homicide: Life on the Street”, ”NYPD Blue” și ”ER”.

A câștigat o nominalizare la CableACE pentru rolul ei din miniseria HBO ”Laurel Avenue”

Actrița a câștigat o nominalizare la CableACE pentru rolul ei din miniseria HBO, din 1993, ”Laurel Avenue”, regizată de Carl Franklin. În 1994, a apărut alături de Diana Ross în filmul ABC ”Out of Darkness”.

Rhonda Stubbins White a câștigat Marele Premiu al Juriului pentru cea mai bună actriță pentru scurtmetrajul ”Rose’s Turn” din 2017. Cel mai recent rol al său a fost Agnes, din serialul ”Ruthless” între 2020-2021. De asemenea, a continuat să joace rolul Lady Vi în serialul ”Days of Our Lives” de pe NBC în 2000.