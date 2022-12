Este doliu în lumea internaţională a muzicii! Un membru al unei trupe de legendă a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

Read more: https://t.co/vz0RJDme7X pic.twitter.com/XLrcgoCkxr

— The Stranglers (Official) (@StranglersSite) December 8, 2022