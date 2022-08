Este doliu fără margini în lumea artistică!

Olivia Newton-John a încetat din viaţă la 73 de ani. A suferit enorm din cauza cancerului la sân

Una dintre cele mai cunoscute actriţe şi cântăreţe din istorie, Olivia Newton-John, s-a stins din viaţă la vârsta de 73 de ani. Ea a murit luni dimineaţă, la domiciliul său din California. Era înconjurată de familie şi de prieteni.

Olivia Newton-John a reuşit de două ori sâ învingă cancerul la sân, însă diagnosticul crunt a venit din nou în 2017.

Anunţul privind moartea celebrei artiste a fost făcut de către soţul acesteia, John Easterling, pe pagina ei de Facebook.

Bărbatul le-a cerut tuturor fanilor şi presei să fie respectată intimitatea familiei în această perioadă.

O carieră de legendă la Hollywood, dar şi în lumea muzicii

Olivia Newton-John este cunoscută şi drept actriţă, dar şi cântăreaţă.

Probabil rolul său cel mai cunoscut este cel din musicalul „Grease” (1978), unde a evoluat alături de John Travolta. Rolul acesta i-a adus artistei și o nominalizare la Globurile de Aur, transmite Daily Mail.

A mai jucat şi în alte zeci de producţii de la Hollywood, precum „Xanadu” (1980) cu Gene Kelly, „It’s My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

A avut o carieră impresionantă şi în muzică, lăsând în urmă hituri precum „If Not for You”, „Let Me Be There”, „Physical” sau „Have You Never Been Mellow”.