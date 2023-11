Doliu în lumea sportului! Fostul jucător de fotbal american Harald Hasselbach, fost apărător al echipei Denver Broncos, a decedat la vârsta de 56 de ani. Sportivul de origine olandeză a suferit de cancer, a anunțat familia sa, citată de EFE.

Harald Hasselbach s-a născut în anul 1967 la Amsterdam. Sportivul s-a remarcat ca fiind un apărător agresiv în cei șapte ani în care a jucat pentru Denver Broncos (perioada 1994-2000). Cu această echipă, a câștigat două Superbowl-uri.

De-a lungul carierei sale în NFL, nu a ratat niciun meci. Olandezul a jucat, în total, 131 de meciuri din sezonul regulat şi play-off.

Heartbroken to hear about the loss of Harald Hasselbach. Harald was a true pro and awesome family man. He told me one time when he was coaching at Regis HS that he never really played at the Univ. of Washington. He wore the uniform. However, he worked extremely hard, earned… pic.twitter.com/41D4oefgco

— Blake Olson (@BlakeOlson1) November 23, 2023