Doliu în lumea fotbalului! Dick Butkus, a murit liniștit în somn, în casa sa din Malibu

„Familia Butkus confirmă că legenda fotbalului și divertismentului american, Dick Butkus, a murit liniștit în somn, acasă, în Malibu, California. Familia Butkus apreciază rugăciunile și sprijinul vostru”, se arată în declarație, conform Variety.

În timpul petrecut cu Bears, Butkus a câștigat de două ori titlul de jucătorul defensiv al anului

Originar din Chicago, Butkus a fost recrutat de echipa din orașul natal în 1965, după o carieră stălucită la liceu, care l-a făcut să conducă Universitatea din Illinois spre o victorie în Rose Bowl în 1963.

În timpul petrecut cu Bears, Butkus a câștigat de două ori titlul de jucătorul defensiv al anului. A apărut în opt Pro Bowl-uri și a fost numit în prima echipă All-Pro de cinci ori. Un linebacker impresionant, Butkus a fost o prezență defensivă formidabilă pe teren. El a intrat în Pro Football Hall of Fame în 1979, cu tricoul cu numărul 51 retras de Bears la scurt timp după.

Era ca Moby Dick într-un bol cu pești aurii

„Era ca Moby Dick într-un bol cu pești aurii”, a declarat Steve Sabol de la NFL Films pentru Los Angeles Times în 1986.

Loviturile feroce și intensitatea cu care trăia orice fază l-au transformat într-un simbol al excelenței defensive. De două ori câștigător al premiului Defensive Player of the Year, numele lui Butkus este încă sinonim cu jocul dur al linebacker-ilor.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist din cauza accidentărilor, Butkus și-a adus celebritatea în show-business, cu apariții în emisiuni precum „The Six Million Dollar Man”, „The Rockford Files”, „Magnum P.I.”, „Fantasy Island” și „Taxi”. .” În 1984, a fost distribuit în drama polițistă ABC „Blue Thunder”, un remake după filmul de acțiune cu același nume, cu Roy Scheider în rolul principal. Serialul a fost oprit după difuzarea a 11 episoade.

A jucat în seriale precum „MacGyver”, „Hang Time”, „Half Nelson”, „Blue Thunder”

Fostul sportiv a avut roluri în seriale ca „MacGyver”, „Hang Time”, „Half Nelson”, „Blue Thunder” și „My Two Dads”. Butkus a jucat alături de Will Smith într-o serie de reclame Miller Lite și a apărut pe marele ecran în filme precum „Any Given Sunday”, „The Longest Yard” și „Necessary. În 1985, Butkus s-a alăturat organizației Bears, devenind comentator de radio. S-a mutat la „The NFL Today” în 1988. Apoi, a ajuns în liga, XFL unde a fost director al competiției.

A fost curtat atât de Chicago Bears, cât și de Denver Broncos

Născut pe 9 decembrie 1942, cel mai mic dintre cei opt copii ai familiei, Butkus a crescut în Chicago și a început fotbalul la liceu. Acolo și-a cunoscut soția, pe Helen Essenberg, cu care s-a căsătorit în 1963, în timp ce urma cursurile Universității din Illinois. A fost curtat atât de Chicago Bears, cât și de Denver Broncos înainte de draftul NFL din 1965, alegând în cele din urmă să rămână în orașul său natal.

În urma sa rămân soția sa, Helen, și cei trei copii ai lor, Ricky, Matt și Nicki.