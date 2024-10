Clubul de fotbal Valencia este în doliu. Potrivit unui anunț recent, fostul internaţional paraguayan Jose Raul Aveiro a încetat din viaţă marţi la vârsta de 88 de ani. El a jucat pentru echipe precum Valencia şi Elche în anii ’60.

Jose Raul Aveiro a făcut parte din echipa Paraguayului. Atacantul a disputat Cupa Mondială din 1958 din Suedia. Un an mai târziu a ajuns la Valencia, unde a debutat la finalul sezonului 1958-1959, înainte de a disputa încă două sezoane pentru „lilieci”.

El a înscris 12 goluri în 26 de meciuri în cel de-al doilea sezon. Totuși, o accidentare din al treilea sezon l-a împiedicat să-şi continue cariera la Valencia, ajungând la Mestalla, în divizia secundă. Timp de două sezoane, a fost nevoit să se adapteze la o nouă poziţie, în centrul apărării.

Clubul Valencia a transmis condoleanţe familiei şi apropiaţilor săi, conform informațiilor publicate de EFE.

Postarea poate fi vizualizată aici.

@valenciacf_en mourn the passing of José Raúl Aveiro, former Paraguayan player who played for our club between 1959 and 1961.

Our deepest condolences to his family and friends.

R.I.P. pic.twitter.com/NDKcaV7Wos

— Valencia CF (@valenciacf_en) October 29, 2024