Doliu în cinematografia internațională. James McCaffrey, cunoscuta voce a personajului emblematic Max Payne, a trecut în neființă la vârsta de 65 de ani. El s-a stins după o luptă îndelungată împotriva cancerului. Talentul său distinctiv și contribuția la industria jocurilor video vor rămâne amintiri durabile pentru fanii seriei Max Payne.

Pe parcursul unei cariere artistice care a acoperit mai mult de 35 de ani, McCaffrey a lăsat o amprentă notabilă în industria filmului și televiziunii. A avut apariții într-o varietate de seriale de televiziune și filme. Amintim titlurile Rescue Me, Viper, Blue Bloods, Jessica Jones, Suits (cunoscutul serial în care a jucat şi Meghan Markle) sau Law and Order.

Astfel și-a demonstrat versatilitatea ca actor, contribuind la diversitatea proiectelor artistice în care a fost implicat.

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent gave life to our characters and left an enduring impact on our community. Our hearts go out to his family. pic.twitter.com/GEJL7aXyNt

— Remedy Entertainment (@remedygames) December 18, 2023