A murit Vincent Macauley

A murit Vincent Macauley. Anunțul morții sale a făcut ca mai multe personalități din lumea showbiz-ului din Ghana să scrie mesaje pe rețelele de socializare și să publice fotografii cu regretatul actor.

Vincent Macauley, în vârstă de 49 de ani, era apreciat de publicul din țara sa pentru performanțele remarcabile în seriale emblematice precum „Things We Do For Love” și YoLo, a avut un impact semnificativ asupra televiziunii din Ghana.

Talentul său l-a propulsat rapid în lumea filmului, aducându-i recunoașterea și admirația din partea publicului, scrie dailyguidenetwork.com.

Moartea bruscă a actorului i-a șocat pe fani

Moartea bruscă a actorului i-a șocat pe fani și pe cei din lumea artistică, pe mesajele de socializare curgând mesaje de condoleanțe, scrie presa locală.

Dincolo de rolul său memorabil din „Things We Do For Love”, McCauley a jucat în diverse alte seriale de televiziune, precum:

„Games People Play”

„Fortune Island”

„Office Palava”

„Living With Trisha and House of Secrets”.

Doliu și în cinematografia din Nigeria

Un cunoscut actor de la Nollywood, G Marimuthu, a murit, la finele anului trecut, la vârsta de 57 de ani. G Marimuthu, murit în urma unui atac de cord, a anunțat prietenul său, Ofoegbu.

”Fă-ți planuri pentru mâine, dar trăiește ca și cum ai muri azi. Nimeni nu garantează că mâine va mai exista”, a scris acesta. „Am scris aceste rânduri pe contul meu de WhatsApp ieri seară. ”Prietenul meu G Marimuthu a murit. Am primit vestea șocantă în această dimineață și a trebuit să verific vorbind cu familia lui”, a scris Ofoegbu, care a postat o poză cu ei doi.

Conform presei locale, actorului i s-a făcut rău în timp ce filma pentru o nouă producție, potrivit Hindustan Times.

I s-a făcut rău în timp ce era pe platourile de filmare

Actorul a interpretat roluri tradiționale în numeroase filme istorice. Vestea morții lui a venit la doar câteva săptămâni după dispariția unui alt actor cunoscut la Nollywood, Obinna Nwafor, cunoscut sub numele de Saint Obi.

Cinematografia nigeriană este una dintre cele mai prolifice din întreaga lume. Nollywood este a doua industrie de film din lume.

Inițial, presa a scris că actorul era pe platourile de filmare unde turna viitorul său film, când s-a prăbușit brusc. El a fost dus de urgență la spital, unde medicii nu au mai putut să-l salveze. Conform medicilor, actorul ar fi suferit un accident vascular cerebral, care a dus la hipertensiune arterială.

Apărută în anii 90 în plină dictatură militară, cinematografia nigeriană a ajuns în prezent să producă 900 de filme pe an (de doua ori mai mult decât cea de la Hollywood). Aici se fac acum filme de acțiune, de dragoste, despre prostituție și petrol, despre SIDA si chiar despre practicanții magiei negre.

Și, spre deosebire de Hollywood, unde bugetul unui film este de circa 100 de milioane de dolari, în Nigeria un astfel de buget nu depășește adesea suma de 20.000 de dolari.

La 20 de ani s-a alăturat industriei de divertisment

Obinna Nwafor era originar din Enugwa Ukwu. El și-a început cariera în actorie când studia la liceu, unde obișnuia să joace în piese de teatru. La vârsta de 20 de ani s-a alăturat industriei de divertisment.

După ce și-a făcut debutul într-o comedie, actorul a continuat să joace în multe filme precum: