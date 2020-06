Ana Birchall atrage atenția că dacă acest proiect de lege va fi adoptat de Camera Deputaților, în forma actuală ar putea avea un impact financiar devastator asupra bugetului statului.

„Astăzi, de la ora 10.00, voi fi online la ședința de plen a Camerei Deputaților. La vot final, se află cateva proiecte de lege importante. De exemplu, proiectul de lege Pl-x 353/3020, care, daca va fi votat in aceasta forma, va produce un impact financiar asupra bugetului statului devastator”, scrie Ana Birchall pe Facebook.

PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii Senatul adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic – Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72 din 14 mai 2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.4l2 din 19 mai 2020.

Acest proiect de lege a Cost adoptat de Senat in sedinta din 3 iunie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc