„Hotărârea nr. 57 din 7 decembrie 2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem online.

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul României până la data de 7 decembrie 2020, precum şi la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării înregistrată cu nr. 10723 din 7 decembrie 2020, luând în considerare creşterea numărului de persoane infectate la nivel naţional, precum şi creşterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacţiunea intensă şi mobilitatea personalor, aspecte care generează o persiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar (…)

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă prelungirea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem online, pentru perioada 9-23 decembrie 2020.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora”, se arată în Hotărârea CNSU din 7 decembrie 2020.

DOCUMENT: Vezi Hotărârea nr. 57 din 7 decembrie 2020

Fostul premier Ludovic Orban a vorbit de curând despre riscul infectării în şcoli şi a precizat că sunt date care indică faptul că „celelalte activităţi în care adolescenţii nu sunt în interiorul şcolii, nu sunt sub supravegherea părinţilor şi riscul de transmitere creşte”. El a precizat că nu prezenţa la şcoală duce la infectare, pentru că acolo elevii sunt sunt supravegherea cadrelor didactice.

„Ba sunt date! Nu prezenţa la şcoală, aici nu este vorba de prezenţa la şcoală. La şcoală, sub supravegherea cadrelor didactice, evident, că riscul de răspândire este mai mic. Aici este vorba de celelalte activităţi în care adolescenţii nu sunt în interiorul şcolii, nu sunt sub supravegherea părinţilor şi riscul de transmitere creşte. În plus, este vorba şi de modul în care se efectuează transportul, în special transportul în interiorul localităţii, dar şi transportul intrajudeţean, pe aşa zisele navete, pentru că, acolo, Consiliile Judeţene nu au impus firmelor, care au licenţă, să respecte normele de protecţie a sănătăţii şi sunt chiar judeţe în care nici măcar nu vor să asigure gratuitatea transportului”, a explicat Ludovic Orban.