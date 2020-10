DOCUMENT: Bomba dimineții în politică. Decizia luată de PNL în scandalul momentului. Este război pe față iar liberalii au decis să pună tunurile pe Florin Iordache. Aceștia au depus o sesizare și la CCR în care atacă neconstituționalitatea Hotărârii Parlamentului României nr. 29 din 20 oetombrie 2020 privind numirea domnului Florin lordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ.

Liberalii acuză că hotărârea Parlamentului nu respecta dispozițiile din Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, și că este încălcat principiul legalității.

„Președintele Consiliului Legislativ și presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii deputatilor și senatorilor, reuniti in sedinta comunii a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a cate trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul comisiilor juridice reunite. (…) Domnul Florin Iordache a insumat 185 de voturi „pentru „, ceea ce insemna ca nu a fost intrunit numarul necesar de voturi prevazut de lege”, au scris liberalii.

Un alt punct se referă la faptul că Florin Iordache nu îndeplinește condiția Iegală privind buna reputație profesională și morala prevăzută de lege, amintindu-se în acest sens că acesta, în calitate de Ministru al Justitiei, a initiat si a prezentat, in februarie 2017, Primului Ministru Sorin Grindeanu, spre adoptare, un act normativ prin care a generat modificari substantiale ale Codului Penal, act normativ adoptat sub forma DUG nr.13/2017, care a provocat revolta sociala, concretizata in proteste de strada ale cetatenilor romani.

Demersul liberalilor pleacă de la numirea lui Florin Iordache, prin votul parlamentarilor, ca președinte al Consiliului Legislativ. El a obținut 185 de voturi, față de 41 obținute de contracandidatul său, Augustin Zegrean, propus de PNL. Potrivit legii de funcționare a Consiliului Legislativ, mandatul președintelui este pe viață. Acesta nu poate fi înlocuit sau demis din funcție. Florin Iordache ar urma să încaseze 12.000 de lei pe lună.

Vezi sesizarea aici: Sesizare-priv-Hot-Parlamentului-_29_din-20-oct-2020_presedinte-CL-Iordache

Blat cu PSD

După rezultatul votului, a început un adevărat război între PNL și USR. Cele două partide s-au acuzat reciproc de blat cu PSD. Liberalii îi acuză pe cei din USR că l-au votat pe Florin Iordache și amenință că după alegeri nu vor face o alianță cu un partid care „l-a susținut pe cel care a dat OUG 13”. De partea cealaltă, USR îi acuză pe liberali că sunt „mincinoși”. Ambele formațiuni vor să conteste la CCR numirea lui Iordache.

Deși votul a fost secret, calculele arată că Florin Iordache a obținut 168 de voturi de la PSD-Pro România-ALDE și alte 17 voturi de la celelalte partide. Pe Augustin Zegrean l-au votat doar 41 de parlamentari în condițiile în care PNL și USR au avut 61 de voturi, iar liberalii susțin că parlamentarii partidului au votat toți cu Zegrean.

„USR nu l-ar vota în vecii vecilor pe Florin Iordache nici la șefia unei scări de bloc. Afirmațiile acestea despre noi, care ne-am luptat ani de zile cu Iordache și Nicolicea, sunt ridicole. De altfel, Iordache a câștigat votul decisiv (185 din 240), deci în acest scenariu conspiraționist la adresa USR, nu se înțelege de ce i-ar fi trebuit cele 21 ale noastre. Din calculul voturilor pentru dl. Zegrean, adică 41, și cel al prezenței USR, ar rezulta că nu toți parlamentarii PNL și-au votat propriul candidat.”, a scris deputatul USR, Cătălin Drulă.

Miza pentru șefia Consiliului Legislativ este uriașă în condițiile în care avizează toate legile depuse la Parlament astfel încât să reglementările să nu se suprapună, să nu contrazică prevederi din alte legi sau să nu intre în contradicţie cu Constituţia.