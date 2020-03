Odată cu despărțirea Andreei Bălan de George Burcea au început să apară și probleme legate de copii celor doi. Tatăl lui George Burcea mărturisea că regretă foarte mult că nu a apucat până acum să își vadă nepoatele. De asemenea, au apărut probleme și în sânul familiei.

“Doamne ferește, Andreea nu vrea să se bage în problemele lui George cu părinții, nu vrea să audă de așa ceva, cu atât mai puțin de tatăl lui. Nu cred că domnul Burcea își va cunoaște vreodată nepoatele”, au declarat surse apropiate artistei.

„Nu am cunoscut-o pe Andreea, dar mă așteptam ca după ce am apărut și mi-am spus povestea să mă caute. Am și eu ceva de zis. Aș vrea să le cunosc pe fete, de ce nu? Ele sunt copii, nu au nicio vină. Îmi pare rău că s-au despărțit”, a spus Nelu Burcea, tatăl lui George.

Andreea Bălan, mesaje extrem de emoționante

Artista trece prin momente cumplite, iar asta se poate vedea și prin mesajele postate de aceasta, pe rețelele de socializare. Până și în cea mai recentă piesă a sa, ”Inimă de fier”, Andreea Bălan își exprimă durerea cauzată de problemele matrimoniale.

„Suntem definiți de trecut și de situațiile trăite în copilărie. Cu toții avem un bagaj emoțional pe care îl căram după noi în viață. Este foarte important să realizam că îl avem și să încercam să-l facem cât mai ușor, vindecând rănile trăite în trecut. Dacă nu facem acest lucru, în absolut orice situație, vom reacționa 90% în baza emoțiilor din trecut și doar 10% din realitatea prezentă. În mod inconștient, unii oameni sabotează relații de iubire, de business, de prietenie și au o percepție greșită asupra vieții, percepție programată în subconștient când erau mici de către familia în care au crescut”, a spus Andreea Bălan.

