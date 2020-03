Andreea consideră că toți avem un bagaj emoțional pe care îl cărăm după noi, dar este important să-l facem mai ușor și doar înțelegând mecanismele și făcând terapie, reușim să ne vindecăm și să ne schimbăm viața în bine.

„Suntem definiti de trecut si de situatiile traite in copilarie. Cu totii avem un bagaj emotional pe care il caram dupa noi in viata. Este foarte important sa realizam ca il avem si sa incercam sa-l facem cat mai usor, vindecand ranile traite in trecut.

Daca nu facem acest lucru, in absolut orice situatie, vom reactiona 90% in baza emotiilor din trecut si doar 10% din realitatea prezenta.

In mod inconstient, unii oameni saboteaza relatii de iubire, de business, de prietenie si au o perceptie gresita asupra vietii, perceptie programata in subconstient cand erau mici de catre familia in care au crescut.

Doar cei care inteleg si accepta aceste mecanisme si fac terapie, reusesc sa vindece si sa isi schimbe viata in bine.

Priviti acest video ://youtu.be/EpOMk1jOzgk

Gurudra – Emotional Health & Peace “The only obstacle is your own mind, your own thoughts” #lawofattraction”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa de Facebook.

Surse apropiate Andreei susțin că aceasta ar lua pastile pentru a dormi

„Andreea este dependentă de melatonină. Ea altfel oricum nu putea dormi fără să ia acest medicament. Îl ia de ani buni. Dar acum… acum, cu situația dată, se frământă foarte tare, încearcă să înțeleagă unde s-a rupt relația lor și când, pentru că ea credea că sunt mai uniți ca niciodată de când a apărut pe lume și cel de-al doilea copil”, au declarat pentru cancan.ro surse apropiate vedetei.

