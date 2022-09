Cântăreața Andreea Bălan a fost implicată într-un accident de mașină joi, în Capitală, în jurul orei 13, la intersecția Bulevardului Timișoara cu strada Sibiu.

Accidentul s-ar fi produs deoarece tânărul în vârstă de 22 de ani, de origine ucraineană, nu a respectat culoarea roșie a semaforului, astfel lovind autoturismul pe care îl conducea Andreea Bălan. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, evenimentul considerându-se o simplă tamponare. Cei doi șoferi au mers la Biroul Accidente Ușoare, unde au făcut constatarea accidentului și au fost testați cu aparatul etilotest.

Doar autoturismele au fost avariate

Cetățeanul ucrainean, născut la data de 23.08.2000, conducea un autoturism marca Audi A6 de culoare neagră pe strada Sibiu din Sectorul 6. Atunci când a ajuns la intersecția cu Bulevardul Timișoara, acesta nu a respectat culoarea roșie a semaforului electric și a intrat în coliziune cu autoturismul marca Range Rover, condus de cântăreața Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani. Cei doi șoferi nu au suferit leziuni, însă autoturismele pe care le conduceau au fost grav avariate.

Vedeta a făcut primele declarații dupa accident

Cântăreața a făcut o declarație oficială la scurt timp după incident. Aceasta a spus că atât ea, cât și șoferul ucrainean sunt în stare bună și că ceea ce s-a întâmplat a fost doar un incident minor.

Da, sunt foarte bine. Mașinile sunt zgâriate atât. Mergeam la repetiții și pur și simplu el nu a văzut semaforul. A trecut pe roșu băiatul. Nu e nicio problemă, se mai întâmplă” a spus aceasta pentru FANATIK.

Problemele se țin lanț de Andreea Bălan! Aceasta se află și în plin scandal cu fostul soț

Cum un necaz nu vine niciodată singur, celebra cântăreață este și la cuțite cu fostul soț, actorul George Burcea. Într-o recentă postare pe rețeaua socială Instagram, Andreea Bălan a scris că fostul ei soț a venit să își viziteze fetițele în stare de ebrietate și că acest comportament a traumatizat cele două fetițe pe care le au împreună.

„Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine). Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine” a scris aceasta revoltată.

Bineînțeles, răspunsul lui George Burcea nu a întârziat să apară. Acesta a scris și el pe o rețea socială ca singurul scop al fostei sale soții este să îl denigreze și că aceasta ar fi avut un plan bine pus la punct cu mult timp înainte de divorț.

”De câteva zile mă gândesc dacă să reacționez public și nu doar în instanță la linșajul public inițiat de fosta soție. Probabil în anticiparea apelului ce urmează a fi judecat pentru procesul de divort, consider că mi s-a declarat război, dar nu voi da curs la așa ceva. Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă, pentru că nu asta este soluția când singurul meu scop este bunăstarea copiilor. Cu toate acestea, mă voi apăra de fiecare dată când mama copiilor va încerca să mă denigreze public și să creeze o imagine falsă despre mine doar pentru a obține custodie exclusivă”, a scris acesta.